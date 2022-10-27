انتهت الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (3) - (0) شيريف.. انتصار الشياطين الحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وشيريف تيراسبول التي تقام في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بثلاثية دون رد.

ق81: جووووووووول رونالدو يسجل الهدف الثالث ليونايتد.

ق65: جوووووووول راشفورد يسجل الهدف الثاني ليونايتد برأسية بعد عرضية من لوك شو.

ق60: هدف غير محتسب لرونالدو بداعي التسلل..

ق59: تسديدة قوية من رونالدو بعد مرور من مدافعي شيريف لكنه سدد خارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق44: جوووووول دالوت يسجل الهدف الأول برأسية بعد ركلة ركنية من إريكسن.

ق32: تسديدة من رونالدو ارتطمت بمدافع شيريف وانتقلت لركلة ركنية.

ق27: رونالدو يهدر هدفا بغرابة بعد تسديدته ارتطمت بقدم الحارس.

ق26: تسديدة جميلة من برونو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق12: تسديدة من رونالدو مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.