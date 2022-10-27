تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في فرصة أخيرة للتأهل أمام كاراباج
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:15
كتب : FilGoal
تواجد مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت الفرنسي لمواجهة كاراباج في المباراة التأهل الحاسمة في الدوري الأوروبي.
مباراة الفرصة الأخيرة لـ نانت حيث يحتاج إلى الفوز أمام كاراباج أولا ثم أوليمبياكوس في المباراة الأخيرة.
فيما يكفى كاراباج الخروج بنقطة التعادل لتكون كافية لضمان التاهل مباشرة وإقصاء مضيفه الفرنسي قبل النهاية بجولة واحدة.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: ألبان لافون.
الدفاع: سيباستيان كورشيا – أندري جيروتو – كاستيليتو – كونتين ميرلين.
الوسط: موتوسامي – بيدرو شيرفيا – لودوفيك بلاس.
الهجوم: جوناثان بامبا – إيفان جسياند – مصطفى محمد.
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