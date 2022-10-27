تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في ملعب ماراكانا أمام ريد ستار بلجراد
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 20:08
كتب : FilGoal
يبدأ محمود حسن تريزيجيه أساسيا بقميص طرابزون سبور في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي ضد ريد ستار بلجراد الصربي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وتقام المباراة على ملعب رايكو ميتيتش والذي يُعرف بـ ماراكانا في صربيا.
وجاء تشكيل طرابزون سبور:
حراسة المرمى: أوجورشان شاكير
الدفاع: ستريجر لارسن – مارك بارترا – فيتور هوجو – إرين إلميلي
الوسط: جيان جامبيان – ماريك هامشيك
أمامهما: إينيس بارديهي – أناساسيتوس باكاسيتاس – محمود حسن "تريزيجيه"
الهجوم: أوموت بوزوك
ويحتل طرابزون المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فيرنافروتشي المجري.
ويتصدر تريزيجيه ترتيب هدافي فريقه في المسابقة برصيد هدفين.
واستهل تريزيجيه أهدافه الأوروبية في مباراة الذهاب ضد النجم الأحمر بتركيا.
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