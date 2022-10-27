تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في ملعب ماراكانا أمام ريد ستار بلجراد

يبدأ محمود حسن تريزيجيه أساسيا بقميص طرابزون سبور في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي ضد ريد ستار بلجراد الصربي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

وتقام المباراة على ملعب رايكو ميتيتش والذي يُعرف بـ ماراكانا في صربيا.

وجاء تشكيل طرابزون سبور:

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

الدفاع: ستريجر لارسن – مارك بارترا – فيتور هوجو – إرين إلميلي

الوسط: جيان جامبيان – ماريك هامشيك

أمامهما: إينيس بارديهي – أناساسيتوس باكاسيتاس – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: أوموت بوزوك

ويحتل طرابزون المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فيرنافروتشي المجري.

ويتصدر تريزيجيه ترتيب هدافي فريقه في المسابقة برصيد هدفين.

واستهل تريزيجيه أهدافه الأوروبية في مباراة الذهاب ضد النجم الأحمر بتركيا.