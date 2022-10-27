تشكيل مانشستر يونايتد – عودة رونالدو.. وجارانشو أساسي أمام شيريف

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

عاد كريستيانو رونالدو إلى التشكيل الأساسي للقاء فريقه ضد شيريف تيراسبول في خامس جولات الدوري الأوروبي.

ويستضيف يونايتد منافسه شيريف في ملعب أولد ترافورد اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وكان رونالدو غاب عن مواجهة تشيلسي الأخيرة بداعي الإيقاف من قبل مدربه إريك تين هاج عقب رفضه المشاركة ضد توتنام.

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ويتواجد في التشكيل كذلك اللاعب الشاب جارانشو، بالإضافة لعودة تايريل مالاسيا بدلا من لوك شو، وفيكتور ليندلوف بدلا من رافائيل فاران المصاب.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: تايريل مالاسيا- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: كريستيان إريكسن- كاسيميرو

في الوسط الهجومي: جارانشو- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويحتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة بتسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر.

ويحتل شيريف المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا أومونيا بدون أي نقطة.

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