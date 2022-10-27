الشناوي: اللاعبون يشعرون بالسعادة من أجواء السوبر في الإمارات.. ندرك قيمة اللقاء جيدا

قال محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي إن اللاعبين يشعرون بالسعادة بسبب أجواء لقاء السوبر الذي يقام في الإمارات مشيدا بحسن الاستقبال.

محمد الشناوي النادي : الأهلي

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي غدا الجمعة في السابعة مساء في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على لقب كأس السوبر.

وتحدث الشناوي لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "اللاعبون يشعرون بالسعادة من الأجواء والاستقبال جيد".

وأردف "نحب الذهاب للإمارات أيضا لتواجد الجماهير والملاعب الجيدة، والأجواء تكون جميلة جدا".

وعن المباراة قال: "مبارا لها تركيز خاص ونحضر أنفسنا مع الجهاز الفني وندرك قيمتها، وهذه أول مباراة للجهاز الفني الجديد ضد الزمالك كذلك فهي مواجهة هامة له ولنا".

وأتم الشناوي "مارسيل كولر مدربنا يدرك قيمة الأهلي وشعبيته ويعرف أن أي لقاء يجب الفوز به وأن نكون رقم واحد، وأتمنى النجاح في تحقيق الفوز".