عمر جابر: الفوز بالسوبر يطمئن الجمهور على موسم الزمالك.. أتمنى تعويض ما حدث سابقا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 19:33

كتب : FilGoal

عمر جابر - مران الزمالك في الإمارات

قال عمر جابر لاعب الزمالك إن الفوز على غريم ناديه التقليدي الأهلي في مباراة كأس السوبر من شأنه طمأنة جماهير فريقه على الموسم.

عمر جابر

النادي : الزمالك

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي غدا الجمعة في السابعة مساء في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على لقب كأس السوبر.

وتحدث عمر جابر لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "مباراة هامة جدا للفريق وفي بداية الموسم ونبذل كل ما لدينا للفوز ليعطينا الحافز لبقية الموسم".

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وواصل "الفوز سيعطي رسالة للجمهور أن الفريق جاهز للموسم في مختلف البطولات المحلية والقارية خاصة مع الصفقات الجديدة وتواجد اللاعبين القدامى".

وعن الفوز على الأهلي قال:" البطولة لها مذاق آخر، الفوز ببطولة من المنافس المباشر لك، ونحن في أتم التركيز لتقديم أفضل ما لدينا".

وأردف "شاركت من قبل في لقاء السوبر ضد الأهلي وسجلت هدفا وصنعت آخر لكن لم يحالفنا التوفيق وأتمنى التعويض تلك المرة".

وأتم عمر جابر تصريحاته "المباراة ستكون ممتعة بوجود الجماهير وسيكون اللقاء له شكل جميل من البداية للنهاية".

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