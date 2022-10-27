كونتي لن يؤازر توتنام على الخط في المباراة الحاسمة أمام مارسيليا

تأكد غياب أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام عن مواجهة مارسيليا الحاسمة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وتعرض كونتي للطرد في الدقائق الأخيرة في تعادل توتنام أمام سبورتنج لشبونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات المسابقة.

وألغى حكم اللقاء هدفا في الدقيقة 96 لهاري كين بداعي التسلل كان كفيلا لحسم تأهل توتنام لثمن النهائي، الأمر الذي أثار غضب كونتي ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة إيقاف كونتي إذ أنه لن يُسمح له بالتواصل مع اللاعبين قبل وأثناء المباراة أمام مارسيليا وسيتعين عليه الجلوس في المنصة.

وكان كونتي قد علّق على قرار الطرد وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الجميع دخل الملعب عقب قرار الحكم لكنه منحني أنا بطاقة حمراء لا أعلم لماذا ربما لأنني الأكثر شهرة داخل الملعب".

ورفع توتنام رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة ولكن بفارق نقطتين فقط عن مارسيليا صاحب المركز الرابع والأخير.

ويحتاج توتنام للتعادل فقط أمام مارسيليا من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي.