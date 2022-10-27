اختبر معلوماتك - عن مشاركات العرب في كأس العالم

مشاركات عديدة ومفاجآت متنوعة كان أبطالها العرب في كأس العالم.

لأي مدى تعرف مشاركات العرب في كأس العالم؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ مشاركات العرب في كأس العالم؟