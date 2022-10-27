اختبر معلوماتك - عن مشاركات العرب في كأس العالم
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 19:00
كتب : FilGoal
مشاركات عديدة ومفاجآت متنوعة كان أبطالها العرب في كأس العالم.
لأي مدى تعرف مشاركات العرب في كأس العالم؟
اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ مشاركات العرب في كأس العالم؟
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