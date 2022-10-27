مران الزمالك – محاضرة من فيريرا وحديث مع طبيب الفريق قبل السوبر
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 18:46
كتب : أحمد شوقي صلاح
عقد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة فنية مع لاعبي الفريق على هامش مران اليوم الخميس استعدادا لملاقاة الأهلي.
ويواجه الزمالك منافسه الأهلي غدا الجمعة في ملعب هزاع بن زايد في كأس السوبر المصري.
وشهدت الجلسة تأكيد فيريرا على أهمية المباراة مطالبا اللاعبين بتحقيق الفوز لإسعاد جماهير الزمالك.
كما عقد المدرب البرتغالي جلسة مع طبيب الفريق محمد أسامة للاطمئنان على حالة كافة اللاعبين قبل المباراة.
وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وأبو ظبي الرياضية.
ويعلق على اللقاء مدحت شلبي وأيمن الكاشف.
وتلعب المباراة على استاد هزاع بن زايد.
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