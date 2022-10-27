بوجبا ونيمار يظهران في لعبة "كول أوف ديوتي"

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

بوجبا - نيمار

سيظهر بول بوجبا ونيمار لاعبي يوفنتوس وباريس سان جيرمان في لعبة إلكترونية جديدة ولكن تلك المرة ليست في سلسلتي كرة القدم الشهيرتين "فيفا" أو "برو إيفيليوشن".

بول بوجبا

النادي : يوفنتوس

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اليوم الخميس تظهر بوجبا ونيمار وهما مرتديان لزي عسكري ليتواجدا في الإصدار الجديد من لعبة "كول أوف ديوتي – مودرن وار فير 2".

Paul Pogba Neymar Call of Duty

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وانتشرت بعض الشائعات حول وجود ليونيل ميسي نجم سان جيرمان في الإصدار الجديد من اللعبة كذلك.

لكن حتى الآن لم يتم تأكيد تواجد اللاعبين أو ميسي في اللعبة العسكرية الشهيرة.

وحال تأكد وجودهما فستكون هذه هي أول مرة يظهر فيها أي من لاعبي الكرة في سلسلة اللعبة العسكرية الشهيرة.

بوجبا نيمار
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