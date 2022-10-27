انتهت الدوري الأوروبي - آيندهوفن (2) - (0) أرسنال
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 18:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة آيندهوفن وأرسنال ضمن منافسات الدوري الأوروبي.
ويحل أرسنال ضيفا على آيندهوفن ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات المسابقة.
لمتابعة المباراة لحطة بلحظة من هنا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44 هدف ملغي لفريق أيندهوفن بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على اللاعب أنور الغازي قبل تسجيل تشافي سيمونز للهدف.
ق 19 هدف يلغي بداعي التسلل لـ آيندهوفن بعد تواجد كودي جاكبو في وضع تسلل بعد انفراد وتسديد الكرة في الشباك.
ق 9 تسديدة قوية من تشافي سيمونز من منتصف الملعب يتصدى لها آرون رامسديل.
بداية المباراة
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