الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الثالثة

تصدّر فريق بترول أسيوط جدول ترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية المصرية عقب نهاية الجولة الثالثة.

ويتساوي فريقا النصر للتعدين وكيما أسوان في عدد النقاط 7 مع المتصدر بترول أسيوط في ترتيب الجدول.

فيما يتذيل المدينة المنورة جدول الترتيب إذ إنه لا يحمل أي نقاط بعد خسارة الثلاث مباريات.

وجاءت ترتيب الجولة الثالثة كالآتي:

وانتصر بترول أسيوط خارج ملعبه على المدينة المنورة بنتيجة 2-1 وارتفع رصيد الأول إلى 7 نقاط في الصدارة.

وسجل مصطفى صدفة ثنائية بترول أسيوط، بينما سجل إسلام محسن الأسواني هدف أصحاب الأرض.

وسجل أحمد الجبلاوي هدف فوز شبان قنا على تليفونات بني سويف، ليرتفع رصيد الشبان لـ 4 نقاط.

وخسر الألومنيوم على ملعبه من كيما أسوان بنتيجة 2-1، سجل محمد أبو الحمد هدف الأول، بينما سجل سامي قعدان وعبد الله عمر، ليرتفع رصيد كيما أسوان إلى 6 نقاط.

وتستكمل غدا الجمعة، باقي مواجهات الجولة الثالثة بمباراتي ديروط مع الجونة والمنيا مع ملوي.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالآتي: