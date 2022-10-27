الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة الثالثة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 18:09

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - الصعيد

تصدّر فريق بترول أسيوط جدول ترتيب مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية المصرية عقب نهاية الجولة الثالثة.

ويتساوي فريقا النصر للتعدين وكيما أسوان في عدد النقاط 7 مع المتصدر بترول أسيوط في ترتيب الجدول.

فيما يتذيل المدينة المنورة جدول الترتيب إذ إنه لا يحمل أي نقاط بعد خسارة الثلاث مباريات.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - بترول أسيوط ينتصر ويتصدر ترتيب مجموعة الصعيد الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة الدرجة الثانية - سيد عيد مدربا لـ الإنتاج الحربي بدلا من عبد الناصر محمد الدرجة الثانية - المنصورة يهزم الأولمبي وينفرد بصدارة مجموعة بحري

وجاءت ترتيب الجولة الثالثة كالآتي:

May be an image of ‎text that says '‎FilGoal مجموعة ترتيب الصعيد نقاط الدرجة الثانية لعب فوز 2 3 7 ترتيب 2 اسيوط بترول 3 2 للتعدين النصر 3 2 6 2 أسوان كيما 3 2 لافيينا 3 4 أسيوط أسمنت 5 للمقاصة مصر 6 ديروط 7 الجونة 8 1 قنا شبان 9 0 ملوى نادي 10 0 3 الفيوم 11 1 0 المنيا 12 1 0 طامية شباب مركز 3 13 1 0 سويف بني تليفونات 3 fG 14 0 3 الألمونيوم 15 المنورة المدينة 16‎'‎

وانتصر بترول أسيوط خارج ملعبه على المدينة المنورة بنتيجة 2-1 وارتفع رصيد الأول إلى 7 نقاط في الصدارة.

وسجل مصطفى صدفة ثنائية بترول أسيوط، بينما سجل إسلام محسن الأسواني هدف أصحاب الأرض.

وسجل أحمد الجبلاوي هدف فوز شبان قنا على تليفونات بني سويف، ليرتفع رصيد الشبان لـ 4 نقاط.

وخسر الألومنيوم على ملعبه من كيما أسوان بنتيجة 2-1، سجل محمد أبو الحمد هدف الأول، بينما سجل سامي قعدان وعبد الله عمر، ليرتفع رصيد كيما أسوان إلى 6 نقاط.

وتستكمل غدا الجمعة، باقي مواجهات الجولة الثالثة بمباراتي ديروط مع الجونة والمنيا مع ملوي.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالآتي:

May be an image of ‎text that says '‎Gome n FilGoal .com FiIGoal الدرجة الثانية 2 نتائج المباريات ريات شبان قنا 1-0 تليفونات بني سويف كيما أسوان 2-1 الألومنيوم A شباب طامية 1-2 أسمنت أسيوط لافيينا 1-2 مصر للمقاصة بترول أسيوط 2-1 المدينة المنورة الفيوم 2-2 النصر للتعدين FilGoal‎'‎

بترول أسيوط الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - بترول أسيوط ينتصر ويتصدر ترتيب مجموعة الصعيد الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة الدرجة الثانية - المنصورة يهزم الأولمبي وينفرد بصدارة مجموعة بحري الدرجة الثانية - سيد عيد مدربا لـ الإنتاج الحربي بدلا من عبد الناصر محمد الدرجة الثانية – الإقالة الأولى.. كهرباء الإسماعيلية يعلن رحيل مدربه الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الثانية الدرجة الثانية – التعادل السلبي يحسم 3 مباريات في القاهرة.. وسلطان يقود زد للصدارة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-10-2022 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس وسان جيرمان وقمة برتغالية
أخر الأخبار
أفشة: لا أحب الوعد بشيء.. لكن سنبذل كل ما لدينا لنفوز بالسوبر 2 دقيقة | الكرة المصرية
الشناوي: اللاعبون يشعرون بالسعادة من أجواء السوبر في الإمارات.. ندرك قيمة اللقاء جيدا 3 دقيقة | الكرة المصرية
عمر جابر: الفوز بالسوبر يطمئن الجمهور على موسم الزمالك.. أتمنى تعويض ما حدث سابقا 15 دقيقة | الكرة المصرية
الجزيري: مواجهة الأهلي لها طابع خاص.. ونعمل على تصحيح أخطائنا 16 دقيقة | الكرة المصرية
كونتي لن يؤازر توتنام على الخط في المباراة الحاسمة أمام مارسيليا 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك - عن مشاركات العرب في كأس العالم 48 دقيقة | كويز في الجول
مران الزمالك – محاضرة من فيريرا وحديث مع طبيب الفريق قبل السوبر ساعة | الكرة المصرية
بوجبا ونيمار يظهران في لعبة "كول أوف ديوتي" ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة 4 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث