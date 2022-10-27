الدرجة الثانية - بترول أسيوط ينتصر ويتصدر ترتيب مجموعة الصعيد

أقيمت اليوم 6 مباريات في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية، وواصل بترول أسيوط تصدر الترتيب بعد مرور 3 جولات.

وتستكمل غدا الجمعة، باقي مواجهات الجولة الثالثة بمباراتي ديروط مع الجونة والمنيا مع ملوي.

وانتصر بترول أسيوط خارج ملعبه على المدينة المنورة بنتيجة 2-1 وارتفع رصيد الأول إلى 7 نقاط في الصدارة.

وسجل مصطفى صدفة ثنائية بترول أسيوط، بينما سجل إسلام محسن الأسواني هدف أصحاب الأرض.

وسجل أحمد الجبلاوي هدف فوز شبان قنا على تليفونات بني سويف، ليرتفع رصيد الشبان لـ 4 نقاط.

وخسر الألومنيوم على ملعبه من كيما أسوان بنتيجة 2-1، سجل محمد أبو الحمد هدف الأول، بينما سجل سامي قعدان وعبد الله عمر، ليرتفع رصيد كيما أسوان إلى 6 نقاط.

وفاز أسمنت أسيوط على مركز شباب طامية بهدفين مقابل هدف.

وبنفس النتيجة فاز مصر للمقاصة على لافيينا بفضل ثنائية يوسف عطاى ومحمد عادل أمو، وسجل لنادي لافيينا محمود الحلواني.

وتعادل النصر للتعدين مع الفيوم بهدفين لكل فريق، سجل للتعدين حسام هريدي هدفين، بينما سجل جون جميل ومحمد جمال بيبو للفيوم.