تشكيل أرسنال - جيسوس على مقاعد البدلاء أمام آيندهوفن في الدوري الأوروبي

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 17:43

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في ليفربو

تواجد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس على مقاعد البدلاء اليوم الخميس في مواجهة بي إس آيندهوفن في الدوري الأوروبي.

ويحل أرسنال ضيفا أمام آيندهوفن في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وخرج ماركينيوس من قائمة الفريق بعدما تغيّب عن تدريبات الفريق أمس.

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وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حارس المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - روب هولدينح - ويليام ساليبا - كيران تيريني.

الوسط: مارتين أوديجارد - جرانيت تشاكا - سامبي لوكونجا.

الهجوم: فابيو فييرا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه.

ويجلس مقاعد البدلاء: هين - توماس بارتي - بن وايت - جابرييل جيسوس - بوكايو ساكا - برادلي إبراهيم - سميث - كيريان - سيدريك سواريش - ريس نيلسون - جابرييل.

ويعتلي أرسنال صدارة المجموعة الأولى في دور مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى:

أرسنال: 12 نقطة.

آيندهوفن: 7 نقطة.

بودو جليمت: 4 نقاط.

زيورخ: دون نقاط.

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