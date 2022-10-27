موتسيبي يحضر نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بين مصر والسنغال

يحضر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية بين مصر والسنغال.

ويلتقي منتخبا مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية غدا الجمعة في البطولة التي تستضيفها موزمبيق.

وجاء بيان كاف:

"يسافر رئيس كاف باتريس موتسيبي إلى موزمبيق صباح الجمعة لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية في موزمبيق 2022 في فيلانكولوس.

في اليوم التالي، السبت 29 أكتوبر 2022، سيكون رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ملاوي في ليلونجوي للتأهل على مستوى المناطق للبطولة الإفريقية لكرة القدم المدرسية في منطقة كوسافا. هذه هي البطولة الإقليمية الثانية التي يتم تنظيمها بعد بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم في مصر.

البطولة الإفريقية لكرة القدم المدرسية هي واحدة من برامج كاف الرئيسية. ويهدف إلى تطوير كرة القدم للبنين والبنات في إفريقيا، مع التركيز على المدارس والتعليم. شارك 41 دولة و18000 مدرسة و450.000 شاب وشابة من جميع أنحاء القارة في أول إصدار على الإطلاق للمنهج الإفريقي.

في يوم الجمعة في موزمبيق، سيحضر الرئيس نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية بين حاملة اللقب السنغال ومصر في ملعب فيلانكولو بيتش سوكر أرينا الساعة 3:00 مساء.

سيتم بث المباراة مباشرة على عدة منصات، بما في ذلك صفحة كاف على يوتيوب".

Dr Patrice Motsepe en visite au Mozambique vendredi et au Malawi samedi https://t.co/EeQxxfTvnG — CAF Media (@CAF_Media) October 27, 2022

ووصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه بالفوز على المغرب كما ضمن الوصول لنهائيات كأس العالم 2023 للمرة الأولى أيضا.

وأصبح منتخب مصر هو الفريق العربي الرابع الذي يشارك في كأس العالم بعد عمان والإمارات والبحرين.

وكان منتخب مصر قد سبق له الوصول إلى نصف النهائي ست مرات سابقة وحقق البرونزية في أربعة منهم.

وحصد الفراعنة برونزية نسخ 2006 و2011 و2016 و2018.