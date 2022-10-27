موتسيبي يحضر نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بين مصر والسنغال

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي

يحضر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية بين مصر والسنغال.

ويلتقي منتخبا مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية غدا الجمعة في البطولة التي تستضيفها موزمبيق.

وجاء بيان كاف:

أخبار متعلقة:
كاف يعلن الموعد النهائي لتقديم طلب استضافة أمم إفريقيا 2025.. وإعلان الدولة الفائزة أمام ليبيا وتونس والمغرب.. كاف يحدد مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين كاف يستدعي 4 حكام مصريين استعدادا لكأس أمم إفريقيا للمحليين تألق هاردن غير كاف.. وكيري يتفوق على ليبرون في افتتاح الـ NBA

"يسافر رئيس كاف باتريس موتسيبي إلى موزمبيق صباح الجمعة لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية في موزمبيق 2022 في فيلانكولوس.

في اليوم التالي، السبت 29 أكتوبر 2022، سيكون رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ملاوي في ليلونجوي للتأهل على مستوى المناطق للبطولة الإفريقية لكرة القدم المدرسية في منطقة كوسافا. هذه هي البطولة الإقليمية الثانية التي يتم تنظيمها بعد بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم في مصر.

البطولة الإفريقية لكرة القدم المدرسية هي واحدة من برامج كاف الرئيسية. ويهدف إلى تطوير كرة القدم للبنين والبنات في إفريقيا، مع التركيز على المدارس والتعليم. شارك 41 دولة و18000 مدرسة و450.000 شاب وشابة من جميع أنحاء القارة في أول إصدار على الإطلاق للمنهج الإفريقي.

في يوم الجمعة في موزمبيق، سيحضر الرئيس نهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية بين حاملة اللقب السنغال ومصر في ملعب فيلانكولو بيتش سوكر أرينا الساعة 3:00 مساء.

سيتم بث المباراة مباشرة على عدة منصات، بما في ذلك صفحة كاف على يوتيوب".

ووصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه بالفوز على المغرب كما ضمن الوصول لنهائيات كأس العالم 2023 للمرة الأولى أيضا.

وأصبح منتخب مصر هو الفريق العربي الرابع الذي يشارك في كأس العالم بعد عمان والإمارات والبحرين.

وكان منتخب مصر قد سبق له الوصول إلى نصف النهائي ست مرات سابقة وحقق البرونزية في أربعة منهم.

وحصد الفراعنة برونزية نسخ 2006 و2011 و2016 و2018.

منتخب مصر للكرة الشاطئية باتريس موتسيبي كاف
نرشح لكم
أمم إفريقيا للكرة الشاطئية - السنغال تضرب موعدا ناريا مع مصر في النهائي منتخب مصر للكرة الشاطئية – موعد نهائي أمم إفريقيا والمنافس والقناة الناقلة شاطئية - إنجاز تاريخي بقيادة حسام باولو.. مصر إلى كأس العالم ونهائي إفريقيا لأول مرة اتحاد الكرة يعلن فتح باب حجز تذاكر لقاء ومصر وبلجيكا وأسعارها تحضيرا لكأس إفريقيا.. منتخب الشباب ينتظر رد جامبيا الكومي رئيسا لبعثة منتخب الناشئين في تصفيات كأس الأمم بالجزائر كرة شاطئية - بحثا عن النهائي الأول.. مصر إلى نصف نهائي إفريقيا للمرة السابعة أمام ليبيا وتونس والمغرب.. كاف يحدد مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين
أخر الأخبار
تعرف على الهدافين التاريخيين لـ كأس السوبر 4 ساعة | الكرة المصرية
ملامح مران الزمالك – حيرة لفريرا في وسط الملعب.. ومفاضلة للظهير الأيمن 4 ساعة | الكرة المصرية
ملامح مران الأهلي – تبديلات هجومية من كولر.. ومركز جديد لأكرم توفيق 4 ساعة | الكرة المصرية
كأس السوبر - بين تعلم الدرس وإخماد الانتفاضة مبكرا 4 ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – الثالث.. استقالة سعيد إبراهيم من تدريب الألومنيوم 4 ساعة | الدرجة الثانية
كاف يحدد حكم وموعد مباراة الذهاب لدور الـ 32 الإضافي لـ بيراميدز 4 ساعة | الكرة الإفريقية
اختبر معلوماتك - هل تتذكر مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري؟ 5 ساعة | كويز في الجول
دوري المؤتمر– فياريال يتعادل في مهمة ستيين الأولى.. فوز فيورنتينا ووست هام وتأجيل مباراة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث 4 في الجول يكشف تطورات إصابة ديانج.. وموقفه من مباراة السوبر