إليوت: لا أجد كلمات كافية تصف محمد صلاح

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رينجرز وليفربول

لم يجد هارفي إليوت جناح ليفربول كلمات كافية ليصف زميله محمد صلاح.

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر لإليوت ليقود ليفربول للانتصار على مضيفه أياكس بثلاثية دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وقال إليوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ليس لدي ما يكفي من الكلمات لوصف صلاح".

أخبار متعلقة:
تغريم كلوب بسبب ما بدر منه أمام مانشستر سيتي تقييم صلاح أمام أياكس من الصحف الإنجليزية مدافع ليفربول: هدف صلاح كان مفتاح الفوز المريح على أياكس اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1998

وأضاف "إنه لاعب لا يصدق وكذلك انسان رائع".

وتابع "صلاح يساعدني دائما، وأنا سعيد جدا لأنه سجل هدفا وصنع مثله لي".

وأكمل "كفريق لعبنا بشكل جيد للغاية. لقد كان أداءً رائعًا من جميع النواحي ونحتاج فقط إلى استغلال هذا الزخم والثقة".

وفاز ليفربول على أياكس في ملعب يوهان كرويف آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح محمد صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية على الطائر بعد بينية من جوردان هندرسون.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني برأسية من ركلة ركنية بعد عرضية من أندي روبرتسون في الدقيقة 49.

وسجل هارفي إليوت الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 52 بعد صناعة من صلاح.

وفي الوقت ذاته وفي ملعب دييجو أرماندو مارادونا فاز نابولي على ضيفه جلاسكو رينجرز بثلاثية دون رد.

بتلك النتائج يواصل نابولي تصدره للمجموعة بـ15 نقطة يليه ليفربول بـ12 نقطة، وتأهل كلاهما لدور الـ16.

ويحتل أياكس المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقطة.

محمد صلاح هارفي إليوت ليفربول أياكس
نرشح لكم
صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس السنة العاشرة في أوروبا.. صلاح يصل لـ +10 أهداف للموسم التاسع أحمد رفعت يسجل أول أهدافه في الدوري الإماراتي سجل هدفا قاتلا.. ماذا قدم كوكا مع ألانياسبور ضد جالاتاسراي مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع نيس بسيناريو قاتل انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) نيس مصطفى محمد احتياطي ضد نيس صنع فرصة من 50 لمسة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام سيفاس سبور
أخر الأخبار
إليوت: لا أجد كلمات كافية تصف محمد صلاح 11 دقيقة | المحترفون
كالتشيو ميركاتو: روما يخطط للتعاقد مع حسام عوار 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
من أجل بطولة العالم في ساو باولو.. ريد بل تنظم الموسم الثاني من Campus clutch 28 دقيقة | رياضات أخرى
أداما تراوري يوافق على التسابق مع 3 أطفال في موقف سيارات.. ويهزمهم بشكل ساحق 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تغريم كلوب بسبب ما بدر منه أمام مانشستر سيتي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الكشف عن قائمة منتخب السيدات.. والمشاركة في دورة ودية بإسبانيا ساعة | كرة يد
اختبر معلوماتك - عن لاعبي الأرجنتين في كأس العالم ساعة | قطر 2022
بيشكتاش يقيل فاليريان إسماعيل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة