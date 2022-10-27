إليوت: لا أجد كلمات كافية تصف محمد صلاح

لم يجد هارفي إليوت جناح ليفربول كلمات كافية ليصف زميله محمد صلاح.

سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر لإليوت ليقود ليفربول للانتصار على مضيفه أياكس بثلاثية دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وقال إليوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ليس لدي ما يكفي من الكلمات لوصف صلاح".

وأضاف "إنه لاعب لا يصدق وكذلك انسان رائع".

وتابع "صلاح يساعدني دائما، وأنا سعيد جدا لأنه سجل هدفا وصنع مثله لي".

وأكمل "كفريق لعبنا بشكل جيد للغاية. لقد كان أداءً رائعًا من جميع النواحي ونحتاج فقط إلى استغلال هذا الزخم والثقة".

وفاز ليفربول على أياكس في ملعب يوهان كرويف آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح محمد صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية على الطائر بعد بينية من جوردان هندرسون.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني برأسية من ركلة ركنية بعد عرضية من أندي روبرتسون في الدقيقة 49.

وسجل هارفي إليوت الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 52 بعد صناعة من صلاح.

وفي الوقت ذاته وفي ملعب دييجو أرماندو مارادونا فاز نابولي على ضيفه جلاسكو رينجرز بثلاثية دون رد.

بتلك النتائج يواصل نابولي تصدره للمجموعة بـ15 نقطة يليه ليفربول بـ12 نقطة، وتأهل كلاهما لدور الـ16.

ويحتل أياكس المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرا رينجرز رابعا بدون أي نقطة.

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