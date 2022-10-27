كالتشيو ميركاتو: روما يخطط للتعاقد مع حسام عوار

يخطط روما للتعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد حسام عوار مع ليون بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" اليطالي فإن روما دخل في مفاوضات جادة لحسم صفقة لاعب الوسط الفرنسي.

وأوضح التقرير أن تياجو بينتو المدير الرياضي لروما محادثات مع وكلاء عوار لضم اللاعب في يناير المقبل.

وأشار إلى أن ليون لا يمانع السماح لحسام عوار بالرحيل خلال يناير خوفا من رحيله مجانا الصيف المقبل.

وكشفت التقارير عن طلب عوار عقدا بقيمة 4.5 مليون يورو صافيا في الموسم الواحد بالإضافة إلى بعض المتغيرات.

عوار شارك خلال الموسم الحالي مع ليون في 3 مباريات وسجل هدفا.

صاحب الأصول الجزائرية يلعب بصفوف ليون منذ صيف 2016-2017.

وخاض عوار 218 مباراة وسجل 41 هدفا وصنع 35 آخرين بجميع المسابقات.