من أجل بطولة العالم في ساو باولو.. ريد بل تنظم الموسم الثاني من Campus clutch

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 16:37

كتب : FilGoal

Red Bull Campus Clutch

تحت شعار "الرحلة والحلم" أعلنت شركة ريد بل مصر عودة بطولة Red Bull Campus Clutch بموسمها الثاني لعام 2022.

وتعتبر بطولة Valorant الرسمية للجامعات، وتقام التصفيات ببلاد مختلفة ليخرج فريق واحد يمثلها في بطولة العالم.

ويتنافس في الموسم الحالي كل من فريق RAAD وفريق BRAVADO GAMING على فرصة تمثيل مصر في بطولة العالم بمدينة ساو باولو بالبرازيل.

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وبإمكانكم مشاهدة مباريات البطولة من هنــــــــــــــــــــا.

وتقام المباراة النهائية بدار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الأول من نوفمبر 2022.

وشارك 66 فريق بالبطولة حتى وصل الفريقين للنهائيات بعد لعب التصفيات.

وأقيمت النسخة الماضية في بطولة العالم في مدينة مدريد بإسبانيا إذ فازوا بالمباراة النهائية وأصبحوا أبطال العالم.

ريد بل Red Bull Campus Clutch
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