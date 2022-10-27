كرة يد - الكشف عن قائمة منتخب السيدات.. والمشاركة في دورة ودية بإسبانيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد قائمة منتخب السيدات استعدادا لخوض منافسات دورة ودية دولية في إسبانيا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب سيدات مصر في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر دورة ودية بمشاركة منتخبات إسبانيا وتونس وسويسرا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات.

ويتواجد منتخب سيدات مصر رفقة الثنائي العربي تونس والمغرب بجانب غينيا والكونغو.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل في السنغال، ويتأهل منها أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم 2023.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في الدورة الودية بمواجهة سويسرا في السادسة من مساء غدا الجمعة.

ويلعب منتخب سيدات مصر ثاني مبارياته أمام إسبانيا في الخامسة من مساء السبت، قبل أن يختتم مباريات في العاشرة من صباح الأحد بمواجهة تونس.

وجاءت قائمة لاعبات منتخب مصر كالآتي:

مي جمعة - أمينة عاطف - يارا مختار - شيماء صبري - شهد الشواربي - سهيلة خالد - فرح الشاذلي - ليلى هيثم - ملك طلعت - نهى أيمن - سارة يحيى - منة الله سيد - شهد حسام - أمينة هشام - يارا هاني - مريم عمر - كنزي حاتم - تقى كامل.

ويستعد منتخب السيدات عقب الدورة الودية في إسبانيا للسفر إلى السنغال للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا والمؤهلة إلى بطولة العالم.

وجاء جدول منتخب سيدات مصر كالآتي:

الخميس 10 نوفمبر: مصر × الكونغو (2:00 عصرا)

الجمعة 11 نوفمبر: مصر × تونس (6:00 مساء)

الأحد 13 نوفمبر: مصر × المغرب (2:00 عصرا)

الإثنين 14 نوفمبر: مصر × غينيا (2:00 عصرا)

ويتأهل من المجموعة أول منتخبين بالإضافة لأفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث من المجموعات الثلاثة.

ويتأهل أول أربعة منتخبات في بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في نهاية 2023 بدول الدنمارك والنرويج والسويد.

ويشارك منتخب مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في 2012.

ويشارك منتخب مصر للسيدات للمرة الأولى منذ 10 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في 2012.