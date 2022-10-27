اختبر معلوماتك - عن لاعبي الأرجنتين في كأس العالم

ارتبط الجميع بظهور الأرجنتين في كأس العالم.

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب الأرجنتين؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ لاعبي التانجو في كأس العالم؟