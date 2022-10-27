كونسيساو يعادل الرقم القياسي لـ فيريرا مع بورتو في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 15:16

كتب : FilGoal

جيسوالدو فيريرا - بورتو

عادل سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، رقمًا قياسيًا مسجلًا باسم جيسفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للزمالك.

وتأهل بورتو إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، بانتصاره العريض على كلوب بروج، وتعادل أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن في نفس المجموعة.

وبذلك يصل بورتو تحت قيادة كونسيساو إلى الدور الثاني من دوري الأبطال للمرة الرابعة.

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وسبق أن تجاوز بورتو دور المجموعات مع كونسيساو في 2017\2018، و2018\2019، و2020\2021، قبل أن يكمل الرابعة في الموسم الحالي.

وبالتالي يتشارك كونسيساو في هذا الرقم مع البروفيسور فيريرا الذي قاد بورتو سابقًا لعبور دور المجموعات في 4 مناسبات أيضًا.

وتأهل بورتو مع فيريرا إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا في مواسم 2006\2007، و2007\2008، و2008\2009، و2009\2010.

المدرب المخضرم صاحب الـ 76 عامًا الذي يقود الزمالك في ولاية ثانية، أشرف على تدريب بورتو بين 2006 و2010.

وفاز فيريرا مع بورتو بالدوري البرتغالي 3 مرات، وبكأس البرتغال مرتين، وبكأس السوبر البرتغالي مرة وحيدة.

بورتو سيرجيو كونسيساو فيريرا دوري أبطال أوروبا
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