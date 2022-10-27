لاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية يتحدث عن هدف التأهل لـ كأس العالم

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 14:47

كتب : محمود عزت

أحمد الشحات

تحدث أحمد الشحات لاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية عن هدف في شباك المنتخب المغربي في الوقت القاتل.

وتأهل منتخب مصر لنهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية 2022 وحجز مقعده في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على المغرب بنتيجة 5-4.

وسجل حسام باولو (هدفين) ومطصفى سمير (هدف) وإسماعيل بهجت (هدف) وأحرز أحمد الشحات الهدف الخامس.

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وقال الشحات لـ FilGoal.com: "مشوار البطولة كان صعب للغاية ونجحنا في التأهل إلى ربع النهائي رفقة منتخب السنغال".

وأضاف " مواجهة المغرب كانت الأصعب، لعبنا أمام فريق مصنف، لكن الجميع كانوا على قدر المسؤولية والحمد لله سجلت هدف التأهل لكأس العالم في اللحظات الأخيرة. إنها الفرحة الأجمل في حياتي".

وتابع "تأخرنا في النتيجة بفارق هدفين لكن الجهاز الفني تحدث معنا بين شوطي اللقاء ونجحنا في تصحيح الأخطاء".

وواصل "تركيزنا في الوقت الحالي منصب على المباراة النهائية وهدفنا العودة بلقب البطولة".

واختتم "سبق لي اللعب لأندية المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا ودكرنس وأبو قير للأسمدة وحاليا فى نادى السكة الحديد".

وتقام المباراة النهائية بين مصر والسنغال يوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر الجاري في الثالثة والنصف عصرا.

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منتخب الكرة الشاطئية
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