المكسيك تطلب تنظيم أولمبياد 2036

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

تقدمت المكسيك بطلب رسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المكسيكية في بيان التقدم بطلب استضافة أولمبياد 2036.

وقال مارسيلو إيبرارد وزير الخارجية المكسيكي: "نرى أنفسنا كدولة ناجحة وطموحة، نحن الدولة الوحيدة التي ستستضيف 3 بطولات لكأس العالم لكرة القدم".

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وأضاف للصحفيين "نحن دولة قوية ولدينا أحد أفضل الاقتصادات في العالم".

وسبق للمكسيك استضافة أولمبياد 1968 وكأس العالم عامي 1970 و1986 وتشارك الولايات المتحدة وكندا في نسخة 2026.

ورد إيبرارد على المشككين في قدرة الحكومة المكسيكية على تنظيم الأولمبياد بقوله "نظام تمويل الألعاب الأولمبية تغير وستسهم الحكومة بنسبة 10% فقط من إجمالي النفقات".

المكسيك لديها بالفعل البنية التحتية لاستضافة الأولمبياد، حسب وزير الخارجية.

وأتم "سيكون لدينا 15 عاما وهي فترة كافية من الوقت لتنظيم الحدث".

يذكر أن مدينة باريس الفرنسية ستستضيف أولمبياد 2024، على أن تستضيف لوس أنجلوس الأمريكية نسخة 2028، ومدينة برزبين الأسترالية أولمبياد 2032.

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