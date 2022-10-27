سبورت: برشلونة يتفاوض مع بيكيه وألبا على رحيلهما في يناير

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - جوردي ألبا - برشلونة

يكثّف نادي برشلونة تحركاته للتخلص من لاعبيه المخضرمين أصحاب الرواتب العالية في شهر يناير المقبل.

جوردي ألبا

النادي : برشلونة

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة يعمل في الوقت الحالي على رحيل جيرارد بيكيه وجوردي ألبا في الانتقالات الشتوية.

وأشار التقرير إلى ما أسماه "الثورة الثانية" إذ يرغب برشلونة في تحسين قائمته في يناير المقبل.

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ولكي يتمكن من التحرك في سوق الانتقالات، يحتاج برشلونة إلى التخلص من اسمين ثقيلين في قائمته، وهما بيكيه وألبا.

وبدأ برشلونة التفاوض معهما بالفعل للوصول إلى تسوية ورحيلهما عن النادي.

وتسعى إدارة برشلونة إلى توفير الرواتب الضخمة التي يتقاضاها الثنائي، إذ من المنتظر أن يحصلا على 145 مليون يورو حتى نهاية عقديهما، بواقع 80 مليون يورو لـ بيكيه، و65 مليون يورو لـ ألبا.

ومع رحيلهما عن النادي، سينخفض سقف الرواتب مما يسمح بتسجيل لاعبين آخرين.

وأوضح التقرير أن مفاوضات الرحيل مع ألبا ستكون معقّدة لأن الظهير الأيسر لا يريد الرحيل رغم علمه بعدم دخوله في مخططات المدرب تشافي هيرنانديز.

وحاول برشلونة التخلص من ألبا في الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بتسهيل رحيله إلى إنتر ميلان، لكن اللاعب رفض وأبدى استيائه من الخطوة في تصريحات لاحقة.

وبات ألبا (33 عامًا) الظهير الأيسر الثالث في الفريق بعد ماركوس ألونسو وأليكس بالدي. ولم يخض ألبا إلا 501 دقيقة هذا الموسم مقسمة على 7 مباريات.

الوضع كان أسوأ لـ بيكيه (35 عامًا) الذي خاض 440 دقيقة فقط، إذ يتقدّم عليه في ترتيب المدافعين إيريك جارسيا ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وجول كوندي وحتى ماركوس ألونسو الذي تم استخدامه في عمق الدفاع.

برشلونة بيكيه ألبا الدوري الإسباني
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