"ليس وضعا سهلا".. شالكه يستنجد بـ توماس ريس

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

نوماس ريس

أعلن شالكه تعيين توماس ريس مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيقود صاحب الـ49 تدريب شالكه حتى صيف 2024 بحسب التقارير.

وقال ريس عبر موقع ناديه: "نحن نعلم أنه ليس وضعا سهلا ، لكن هذا يجعل المهمة مثيرة للاهتمام. لديك ملعب رائع، مشجعون رائعون. إنه ناد رائع وكبير حقا. أشعر أنني في بيتي".

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ويحتل شالكه المركز الاخير في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط بعد مرور 11 جولة.

وأضاف "أهم شيء اليوم هو التعرف على الفريق، وأن لدينا الدافع للمضي قدما معا وأن أحاول أن آخذ الفريق معي على الفور. أريد أن أتعامل مع الأمر بعقل منفتح حتى تتاح لكل لاعب الفرصة لتقجيم المطلوب".

ريس سبق له تدريب بوخوم بين عامي 2019 – 2022 وهى تجربته الوحيدة مع الفريق الأول بعد فترة طويلة مع الفئات السنية.

وقاد ريس بوخوم خلال 112 مباراة، حقق الفوز في 50 مباراة وتعادل في 21 وخسر 41 مباراة.

شالكه الدوري الألماني
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