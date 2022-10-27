اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1998

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 14:03

كتب : محمود صلاح

كأس العالم 1998

نسخة يعتبرها معظم عشاق كرة القدم بأنها أفضل نسخة لكأس العالم، تألق فيها الكثير من النجوم، إنها نسخة مونديال 1994.

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي أقيمت في فرنسا، أرنا إجاباتك.

وشاركها مع أصدقائك.

كأس العالم كأس العالم 1998 كأس العالم 2022 المونديال كويز في الجول
نرشح لكم
كأس العالم - ألمانيا.. لماذا يكرهوننا؟ اختبر معلوماتك - عن مشاركات العرب في كأس العالم اختبر معلوماتك - عن لاعبي الأرجنتين في كأس العالم كأس العالم - ميروسلاف كلوزه.. رجل ليس من هذا الزمان أس: راموس في قائمة إسبانيا المبدئية لكأس العالم.. لكن حظوظه ضئيلة للغاية اختبر معلوماتك عن كأس العالم (2) اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1994 اختبر معلوماتك عن تاريخ منتخب السعودية في كأس العالم
أخر الأخبار
دوري المؤتمر– فياريال يتعادل في مهمة ستيين الأولى.. فوز فيورنتينا ووست هام وتأجيل مباراة دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - روما ولاتسيو يبقيان على حظوظهما.. وتعادل ماراثوني بين فناربخشة ورين 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
أضاع فرصتين ثمينتين.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام كاراباج في الدوري الأوروبي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
صنع 4 فرص.. ماذا قدم تريزيجيه في خسارة طرابزون أمام ريد ستار 34 دقيقة | المحترفون
بهدف قاتل.. نانت يخطف فوزا ثمينا بقيادة مصطفى محمد أمام كاراباج في الدوري الأوروبي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة تريزيجيه.. الخسارة أمام ريد ستار تهدد حظوظ طرابزون ساعة | المحترفون
المشوار الأوروبي مستمر.. يونايتد ينتصر على شيريف ويُبقي على آمال الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - رغم 10 أهداف مصرية.. فيزبريم يتعادل مع بطل العالم في أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث 4 في الجول يكشف تطورات إصابة ديانج.. وموقفه من مباراة السوبر