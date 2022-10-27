اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1998

نسخة يعتبرها معظم عشاق كرة القدم بأنها أفضل نسخة لكأس العالم، تألق فيها الكثير من النجوم، إنها نسخة مونديال 1994.

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي أقيمت في فرنسا، أرنا إجاباتك.

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