الرياض تستقبل مباريات كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 13:37

كتب : FilGoal

كأس السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن المدينة التي تستقبل مباريات كأس السوبر مطلع العام المقبل.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية هي التي وقع عليها الاختيار لاستضافة الحدث.

وبالتالي تستقبل الرياض مباريات عمالقة إسبانيا للعام الثاني على التوالي بعد أن كانت المستضيفة في نسخة الموسم الماضي أيضًا.

وتقام البطولة في السعودية للمرة الثالثة تاريخيًا، وقد كانت جدة هي المدينة المستضيفة في المناسبة الأولى عام 2020.

وتُلعَب المباريات الثلاثة في استاد الملك فهد الدولي بالفترة بين 11 و15 يناير المقبل.

وتقام مباراتا نصف النهائي يومي 11 و12 يناير، فيما يُلعَب النهائي يوم 15 من الشهر نفسه.

ويلتقي ريال مدريد بطل الدوري بـ فالنسيا وصيف الكأس، وريال بيتيس بطل الكأس بـ برشلونة بطل الدوري.

ويحمل ريال مدريد اللقب بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على حساب أتليتك بلباو.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن موعد مباراتي نصف النهائي سيتحدد قريبًا.

ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 13 لقبًا.

ويأتي من خلفه ريال مدريد بـ 12 لقبًا، ثم أتليتك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا بـ 3 ألقاب لكل منهما.

ريال مدريد برشلونة السوبر الإسباني كأس السوبر الإسباني
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