الرياض تستقبل مباريات كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن المدينة التي تستقبل مباريات كأس السوبر مطلع العام المقبل.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية هي التي وقع عليها الاختيار لاستضافة الحدث.

وبالتالي تستقبل الرياض مباريات عمالقة إسبانيا للعام الثاني على التوالي بعد أن كانت المستضيفة في نسخة الموسم الماضي أيضًا.

وتقام البطولة في السعودية للمرة الثالثة تاريخيًا، وقد كانت جدة هي المدينة المستضيفة في المناسبة الأولى عام 2020.

🚨 OFICIAL | 𝗥𝗶𝗮𝗱 volverá a ser la sede de la 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗮 del 11 al 15 de enero de 2023. 🏟️ El exitoso torneo repite escenario con la participación de @RealBetis, @realmadrid, @valenciacf y @FCBarcelona. ℹ️ https://t.co/HytwE5Zcm2#superSupercopa pic.twitter.com/9G7nTvje4t — RFEF (@rfef) October 27, 2022

وتُلعَب المباريات الثلاثة في استاد الملك فهد الدولي بالفترة بين 11 و15 يناير المقبل.

وتقام مباراتا نصف النهائي يومي 11 و12 يناير، فيما يُلعَب النهائي يوم 15 من الشهر نفسه.

ويلتقي ريال مدريد بطل الدوري بـ فالنسيا وصيف الكأس، وريال بيتيس بطل الكأس بـ برشلونة بطل الدوري.

ويحمل ريال مدريد اللقب بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على حساب أتليتك بلباو.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن موعد مباراتي نصف النهائي سيتحدد قريبًا.

ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 13 لقبًا.

ويأتي من خلفه ريال مدريد بـ 12 لقبًا، ثم أتليتك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا بـ 3 ألقاب لكل منهما.