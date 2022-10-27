نور الشربيني: تلاحم بطولات الاسكواش سبب تجاوز الخسارة سريعا.. وهدفي العودة للقمة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

أعربت نور الشربيني عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس جراسهوبر لسيدات الاسكواش في نسختها الأولى.

وحولت نور الشربيني تأخرها إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي كأس جراسهوبر أمام هانيا الحمامي.

وقالت نور الشربيني عبر إذاعة راديو هيتس: "لدينا بطولات كثيرة ومتلاحمة في موسم الاسكواش، لذلك لا يكن هناك الكثير من الوقت للتفكير فيما مضى".

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وأضافت "أنهيت منافسات أمريكا المفتوحة بعد الخسارة في النهائي وبعد يومين كان تركيزي على كأس جراسهوبر والحمد لله توجت باللقب".

وعن صعوبة مواجهة روان العربي في نصف النهائي أوضحت "جميع المباريات صعبة في الوقت الحالي والكل يسعى للتطوير من نفسه، روان الآن المصنفة السادسة عالميا ولا أدخل المباريات بالتفكير في نتائج المواجهات السابقة".

وشددت نور "الفوز أهم شيء في النهاية، والحمد لله نجحت في تخطي روان والتأهل إلى النهائي ثم التتويج باللقب أمام هانيا الحمامي".

وتابعت "الفريق الذي أتعامل معه منذ ست سنوات لا يزال معي ولكن أضفت الفرنسي جريجوري جوتييه للاستفادة من خبراته وتطوير أنفسنا، حتى الآن أرى الأمر ناجحا ولكن بالتأكيد نحتاج بعض الوقت".

واختتمت نور الشربيني تصريحاتها "هدفي هذا الموسم هو العودة إلى قمة التصنيف العالمي مرة أخرى".

اسكواش نور الشربيني كأس جراسهوبر
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