مؤتمر كولر: ديانج لاعب مهم ولكن.. وجدول المباريات لا يعنيني

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

الأهلي - مارسيل كولر

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

وقال كولر في مؤتمر صحفي: "سعيد باللعب أمام عدد كامل من الجمهور في الملعب وضد فريق قوي. مباراة مهمة لنا وللجمهور ولكل محبين كرة القدم".

وأضاف "تسلمنا المهمة منذ 6 أسابيع وهذا وقت قصير للتعرف على إمكانيات الفريق، كل يوم الأمور تتحسن بشكل أفضل عن اليوم الذي يسبقه".

أخبار متعلقة:
مؤتمر الشناوي: أتعجب من الحديث المستمر عن فقدان ألقاب الموسم الماضي مؤتمر فيريرا: تصرف كهربا؟ اللاعبون مجانين أحيانا.. وهل كنت مرعوبا يا زيزو أمام الهلال؟ مؤتمر زيزو: نسعى لتحقيق ثلاثية تاريخية ولا أفكر في الأرقام الشخصية.. والفارق مع الكأس مدافع ليفربول: هدف صلاح كان مفتاح الفوز المريح على أياكس

أليو ديانج

وعن غياب أليو ديانج شدد "أليو ديانج لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، لكننا نملك قائمة كبيرة تضم لاعبين أكفاء قد يختلفون في الإمكانيات لكنهم يقومون بأدوار مهمة للغاية للفريق".

وواصل "يوم بعد يوم نكسب ثقة الجمهور، الأهم في الوقت الحالي تحسين الأداء واللعب بطريقتنا المعتادة مع تحقيق الفوز، كل مدرب في العالم يبحث عن تحقيق تلك المعادلة".

ويغيب أليو ديانج عن مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر بعد تعرضه للإصابة.

وعلم FilGoal.com أن ديانج قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية وذلك سبب تفضيل الجهاز الفني استبداله أمام أسوان بالجولة الثانية من الدوري.

جدول المباريات

وعن جدول مباريات الفريق شدد "بالنسبة لي جدول المباريات لا يعنيني، أعمل على كل مباراة بشكل منفصل والأهم بالنسبة لي أقرب مباراة وليس ترتيب المباريات".

الانتقالات الصيفية

وعن تدعيمات الأهلي أوضح "توليت المهمة في وقت قصير قبل غلق باب الانتقالات وكان من الصعب تحديد احتياجات الفريق خلال تلك الفترة، لذلك قررنا الانتظار حتى التعرف أكثر على احتياجات الفريق والتعاقد مع لاعبين مميزين يستطعون تطبيق فلسفتي".

واختتم "ما زالنا في البداية ولم نصل للمستوى المطلوب أمامنا عمل كبير للمستوى الذي أطمح إليه".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مع الثلاثي برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد، كما اعاد إلى صفوفه محمد مغربي بعد قطع إعارته.

السوبر المصري الأهلي الزمالك مارسيل كولر
نرشح لكم
مؤتمر الشناوي: أتعجب من الحديث المستمر عن فقدان ألقاب الموسم الماضي مؤتمر فيريرا: تصرف كهربا؟ اللاعبون مجانين أحيانا.. وهل كنت مرعوبا يا زيزو أمام الهلال؟ مؤتمر زيزو: نسعى لتحقيق ثلاثية تاريخية ولا أفكر في الأرقام الشخصية.. والفارق مع الكأس يعرف فيريرا جيدا.. من هو فابيو جوزيه حكم سوبر الأهلي والزمالك السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الزمالك بالدوري.. و19 شاركوا مع فيريرا السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الأهلي بالدوري.. و18 شاركوا مع كولر موعد مباريات الخميس 27 أكتوبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي مصدر بالأهلي لـ في الجول: الحكم البرتغالي؟ خسرنا نهائي إفريقيا مع مواطن موسيماني
أخر الأخبار
المكسيك تطلب تنظيم أولمبياد 2036 7 دقيقة | رياضات أخرى
سبورت: برشلونة يتفاوض مع بيكيه وألبا على رحيلهما في يناير 25 دقيقة | الدوري الإسباني
"ليس وضعا سهلا".. شالكه يستنجد بـ توماس ريس 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1998 30 دقيقة | قطر 2022
الرياض تستقبل مباريات كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
نور الشربيني: تلاحم بطولات الاسكواش سبب تجاوز الخسارة سريعا.. وهدفي العودة للقمة ساعة | رياضات أخرى
كأس العالم - ميروسلاف كلوزه.. رجل ليس من هذا الزمان ساعة | قطر 2022
مؤتمر كولر: ديانج لاعب مهم ولكن.. وجدول المباريات لا يعنيني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة