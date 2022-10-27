مؤتمر الشناوي: أتعجب من الحديث المستمر عن فقدان ألقاب الموسم الماضي

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

تعجب محمد الشناوي قائد الأهلي من تركيز البعض على خسارة فريقه للقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي حتى الآن، مشددا على أن أي فريق في العالم من الممكن أن يمر بفترة هبوط في المستوى.

ويعود الأهلي لمواجهة الزمالك على استاد هزاع بن زايد، في كأس السوبر المصري يوم الجمعة.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "المباراة ستكون قوية أمام منافسنا الدائم الزمالك ونتمنى تقديم مباراة جيدة وأن نعود لمصر باللقب".

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وأضاف "نعد الجماهير بتحقيق هذا اللقب ونتطلع لتقديم الأفضل وحصد جميع البطولات القادمة".

وشدد "لا أعلم سبب التركيز على فقدان لقب الدوري والكأس الموسم الماضي، أذكركم أن الأهلي هو الاسم الأبرز في القارة الإفريقية، وهو بطل إفريقيا مرتين على التوالي وحقق العديد من البطولات في السنوات القليلة الماضية".

وتابع "أي فريق في العالم من الممكن أن يمر بفترة هبوط، لكننا استعدينا للموسم الجديد بشكل جيد، بعد خوض فترة الاعداد كاملة لأول مرة منذ 3 سنوات بسبب تلاحم المواسم".

وأكمل "لاعبو الأهلي والزمالك أصدقاء في المنتخب والفوز حق مشروع للجميع، سنبارك للفريق الفائز ونتمنى التوفيق في القادم للطرف الخاسر".

ويخوض الزمالك المباراة بعد تتويجه بثنائية الدوري والكأس لموسم 2020-2021، فيما حقق الأهلي المركز الثاني في البطولتين.

وبدأ الزمالك الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري سجلهما شريف رضا بالخطأ في مرماه وسامسون أكنيولا، ثم على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية بنفس النتيجة وبهدفي سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح.

على الجانب الآخر انتصر الأهلي على الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله شادي حسين، وكرر الفوز بنفس النتيجة في الجولة الثانية على حساب أسوان بهدف علي معلول من ركلة جزاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 28 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وأبو ظبي الرياضية.

ويعلق على اللقاء مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

وتلعب المباراة على استاد هزاع بن زايد.

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