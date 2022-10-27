مدافع ليفربول: هدف صلاح كان مفتاح الفوز المريح على أياكس

يؤمن أندي روبرتسون مدافع ليفربول بأن الهدف الذي سجله زميله محمد صلاح في شباك أياكس أمستردام كان مفتاح الفوز على الفريق الهولندي.

وفاز ليفربول على مضيفه أياكس يوم الأربعاء في ملعب يوهان كرويف آرينا بثلاثية دون رد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال روبرتسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لاعبو أياكس حاولوا التسجيل بسرعة. لكن الشيء المهم هو أننا تمكنا من الحفاظ على نظافة شباكنا".

وأضاف "ثم كان الأمر يتعلق بتسجيل الهدف الأول، مرر جوردن هندرسون كرة رائعة وضعت محمد صلاح أمام المرمى".

وتابع "أعتقد أننا بعد هذا الهدف شعرنا بالهدوء حقًا وبدأنا في لعب كرة القدم الخاصة بنا، ثم في الشوط الثاني سجلنا وحصدنا 3 نقاط هامة".

وأكمل الاسكتلندي "من الجيد دائما أن تتأهل إلى دور الـ16 قبل المباراة الأخيرة في المجموعة".

في الشوط الأول أهدر داروين نونيز هدفا محققا عندما سدد في القائم، لكنه هز الشباك بهدف من رأسية في بداية الشوط الثاني.

وأوضح روبرتسون صانع الهدف "كان داروين في الشوط الأول غاضبًا من نفسه وخاب أمله لإضاعة هذه الفرصة".

وأردف "جلست بجانبه في غرفة تغيير الملابس، وقلت له سألعب لك كرة عرضية على رأسك وستحرز هدفا، ربما نحتاج أن ندعم بعضنا البعض في كثير من الأحيان".

وواصل "تمكنا من تسجيل الهدف الثاني. ثم تابعنا ذلك بهدف رائع من هارفي إليوت".

وأتم "الفوز بنتيجة 3-0 أمر صعب في هذا الملعب، كما أن الخروج بشباك نظيفة شيء مهم للغاية بالنسبة لنا".

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