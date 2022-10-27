مؤتمر زيزو: نسعى لتحقيق ثلاثية تاريخية ولا أفكر في الأرقام الشخصية.. والفارق مع الكأس

يسعى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لتحقيق فريقه الثلاثية بالفوز بلقب السوبر المصري.

وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري وكأس مصر للموسم قبل الماضي.

وقال زيزو عبر المؤتمر الصحفي: "سعداء بالتواجد في دولة عربية وأصدقائنا مثل الإمارات، نلعب على بطولة حققناها آخر مرة منذ سنتين ونسعى للفوز بها مجددا".

وكشف زيزو "نتواجد في السوبر كبطل الدوري وبطل الكأس، ونسعى لتحقيق الثلاثية لموسم واحد وتحقيق تاريخ وهو رقم أعتقد أنه لم يتحقق من قبل في نادي الزمالك".

وشدد لاعب الزمالك "لا أفكر في الأرقام الشخصية ولكن تفكيري في مساعدة الفريق للفوز بالبطولات ومحاولة مساعدة زملائي".

وأوضح "لا يوجد ضغط عليّ لتحقيق أرقام شخصية، طالما الفريق يفوز ويحصد البطولات ذلك أهم بكثير".

وتابع هداف الدوري الموسم الماضي "حققت الأرقام الشخصية بمساعدة زملائي في الفريق ولم أحققها بمفردي".

وبسؤاله عن الفارق بين مواجهة السوبر والسابقة في كأس مصر قال: "مباراة الكأس كانت منذ ثلاثة أو أربعة أشهر وكثير من الأشياء تغيرت، حصلوا على راحة كبيرة ولكن نلعب موسمين متلاحمين".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق لقب كأس الموسم قبل الماضي في يوليو الماضي بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل زيزو وقتها الهدف الافتتاحي في المباراة بالدقيقة الخامسة وحسم الزمالك الشوط الأول بهدفين دون مقابل، قبل أن يقلص الأهلي النتيجة لهدفين مقابل هدف واحد.

وشدد "مباراة الكأس منحتنا دفعة كبيرة بسبب اللعب على بطولة بالإضافة للعب مع فريق كبير بحجم الأهلي وذلك منحنا دفعة للتركيز بشكل أكبر في مباراة السوبر".

واختتم أحمد زيزو تصريحاته "مباريات القمة يتم حسمها بالتفاصيل الصغيرة والتركيز بشكل أكبر خلال 90 دقيقة".