مؤتمر زيزو: نسعى لتحقيق ثلاثية تاريخية ولا أفكر في الأرقام الشخصية.. والفارق مع الكأس

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 12:36

كتب : أحمد شوقي صلاح

زيزو يحتفل بهدف الزمالك أمام الهلال

يسعى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لتحقيق فريقه الثلاثية بالفوز بلقب السوبر المصري.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري وكأس مصر للموسم قبل الماضي.

وقال زيزو عبر المؤتمر الصحفي: "سعداء بالتواجد في دولة عربية وأصدقائنا مثل الإمارات، نلعب على بطولة حققناها آخر مرة منذ سنتين ونسعى للفوز بها مجددا".

أخبار متعلقة:
يعرف فيريرا جيدا.. من هو فابيو جوزيه حكم سوبر الأهلي والزمالك الزمالك بالزي الأزرق الكامل والأهلي بالقميص الأحمر في كأس السوبر المصري كرة سلة - تأهل سبورتنج والأهلي لربع نهائي سيدات المرتبط.. وخروج الزمالك والاتحاد أبو ظبي الرياضية: البرتغالي فابيو جوزيه حكما لسوبر الأهلي والزمالك

وكشف زيزو "نتواجد في السوبر كبطل الدوري وبطل الكأس، ونسعى لتحقيق الثلاثية لموسم واحد وتحقيق تاريخ وهو رقم أعتقد أنه لم يتحقق من قبل في نادي الزمالك".

وشدد لاعب الزمالك "لا أفكر في الأرقام الشخصية ولكن تفكيري في مساعدة الفريق للفوز بالبطولات ومحاولة مساعدة زملائي".

وأوضح "لا يوجد ضغط عليّ لتحقيق أرقام شخصية، طالما الفريق يفوز ويحصد البطولات ذلك أهم بكثير".

وتابع هداف الدوري الموسم الماضي "حققت الأرقام الشخصية بمساعدة زملائي في الفريق ولم أحققها بمفردي".

وبسؤاله عن الفارق بين مواجهة السوبر والسابقة في كأس مصر قال: "مباراة الكأس كانت منذ ثلاثة أو أربعة أشهر وكثير من الأشياء تغيرت، حصلوا على راحة كبيرة ولكن نلعب موسمين متلاحمين".

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق لقب كأس الموسم قبل الماضي في يوليو الماضي بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل زيزو وقتها الهدف الافتتاحي في المباراة بالدقيقة الخامسة وحسم الزمالك الشوط الأول بهدفين دون مقابل، قبل أن يقلص الأهلي النتيجة لهدفين مقابل هدف واحد.

وشدد "مباراة الكأس منحتنا دفعة كبيرة بسبب اللعب على بطولة بالإضافة للعب مع فريق كبير بحجم الأهلي وذلك منحنا دفعة للتركيز بشكل أكبر في مباراة السوبر".

واختتم أحمد زيزو تصريحاته "مباريات القمة يتم حسمها بالتفاصيل الصغيرة والتركيز بشكل أكبر خلال 90 دقيقة".

السوبر المصري أحمد سيد زيزو الزمالك الأهلي
نرشح لكم
مؤتمر فيريرا: تصرف كهربا؟ اللاعبون مجانين أحيانا.. وهل كنت مرعوبا يا زيزو أمام الهلال؟ يعرف فيريرا جيدا.. من هو فابيو جوزيه حكم سوبر الأهلي والزمالك السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الزمالك بالدوري.. و19 شاركوا مع فيريرا السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الأهلي بالدوري.. و18 شاركوا مع كولر موعد مباريات الخميس 27 أكتوبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي مصدر بالأهلي لـ في الجول: الحكم البرتغالي؟ خسرنا نهائي إفريقيا مع مواطن موسيماني في الجول يكشف الجوائز المالية لمباراة السوبر المصري الزمالك بالزي الأزرق الكامل والأهلي بالقميص الأحمر في كأس السوبر المصري
أخر الأخبار
مؤتمر فيريرا: تصرف كهربا؟ اللاعبون مجانين أحيانا.. وهل كنت مرعوبا يا زيزو أمام الهلال؟ 2 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع ليفربول: هدف صلاح كان مفتاح الفوز المريح على أياكس 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر زيزو: نسعى لتحقيق ثلاثية تاريخية ولا أفكر في الأرقام الشخصية.. والفارق مع الكأس 27 دقيقة | الكرة المصرية
إنزاجي: حققنا إنجازا بالتأهل في مجموعة تضم بايرن وبرشلونة 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قداح: سعيد بالرقم القياسي في كأس العالم للأندية.. وأشعر بالضغط كلما اقترب انضمامي إلى كيلسي 50 دقيقة | كرة يد
أس: راموس في قائمة إسبانيا المبدئية لكأس العالم.. لكن حظوظه ضئيلة للغاية 56 دقيقة | قطر 2022
يعرف فيريرا جيدا.. من هو فابيو جوزيه حكم سوبر الأهلي والزمالك ساعة | الكرة المصرية
تقييم صلاح أمام أياكس من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة