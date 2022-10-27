إنزاجي: حققنا إنجازا بالتأهل في مجموعة تضم بايرن وبرشلونة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 12:23

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أثنى سيموني إنزاجي مدرب إنتر على اداء فريقه عقب ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وضمن بايرن ميونيخ وإنتر ميلان مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فيما توجه برشلونة للدوري الأوروبي وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفاز إنتر على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-0، فيما انتصر بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثية في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وقال إنزاجي عبر "بي إن سبورتس": "بكل تأكيد أن تمر في مجموعة كهذه يعني أن الفريق يمر بفترة ممتازة، لقد قدمنا أداء جيدا وحققنا هدفنا بالتأهل".

وشدد "كنا نعلم أنه لا مجال سوى تحقيق الفوز، لقد حققنا إنجازا بالتأهل في مجموعة تضم برشلونة وبايرن".

وعن اللاعب الأفضل في المباراة شدد "لا أتحدث عن لاعب معين ولكن أتحدث عن جميع اللاعبين، والمجموعة التي شاركت كانت جيدة".

واختتم "ضمنا التأهل للدور المقبل ولكننا سنلعب مباراة قوية أمام بايرن".

ويحل إنتر ضيفا على بايرن ميونيخ خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعدما ضمنا الثنائي تواجدهما في ثمن النهائي.

إنتر ميلان فيكتوريا بلزن دوري ابطال اوروبا
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