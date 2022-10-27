قداح: سعيد بالرقم القياسي في كأس العالم للأندية.. وأشعر بالضغط كلما اقترب انضمامي إلى كيلسي

أعرب حسن قداح لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد عن سعادته بتحقيق رقم قياسي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" عندما شارك مع فريق الخليج السعودي.

وحقق قداح رفقة الخليج السعودي المركز السادس في ترتيب الأندية المشاركة، ولكن حقق اللاعب المصري لقب هداف البطولة بالإضافة لتحقيق الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة.

وقال قداح عبر إذاعة راديو هيتس: "تجربتي مع الخليج السعودي كانت رائعة جدا وانسجمت رفقة الأحمر وكريم هنداوي سريعا مع الفريق".

وأضاف "شرف كبير لي اللعب بجانب أحمد الأحمر، الانسجام بيني وبينه يأتي منذ قدومي إلى الزمالك وليس فقط في الخليج وأحب اللعب بجواره بكل تأكيد".

وكشف قداح "اللاعبون والجهاز الفني ساعدوني على التألق في البطولة وتسجيل الكثير من الأهداف، والحمد لله في تحقيق جائزة الهداف والرقم القياسي".

وتابع لاعب يد الزمالك ومنتخب مصر"مركزي ضم العديد من أساطير كرة اليد المصرية مثل حسين زكي وأحمد العطار وهما أكثر من أثر في مسيرتي".

وعن احترافه كشف "كلما اقترب موعد انضمامي إلى كيلسي البولندي أشعر بشيء من القلق والضغط خاصة مع حبي للعيش في مصر، ولكن الموسم لا يزال طويلا وتفكيري حاليا في الموسم الحالي".

وينتقل قداح إلى صفوف كيلسي البولندي بنهاية الموسم الجاري.

واختتم قداح تصريحاته "جاهز لتقديم أي شيء مع منتخب مصر، لا أعلم ماذا يفضل روبرتو باروندو ولكن أي وقت أشارك فيه استعد للعب بشكل جيد مع المنتخب".