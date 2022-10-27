أس: راموس في قائمة إسبانيا المبدئية لكأس العالم.. لكن حظوظه ضئيلة للغاية

دخل سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان في قائمة منتخب إسبانيا المبدئية لخوض غمار كأس العالم 2022.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن بعض من ملامح القائمة المبدئية التي أقرها لويس إنريكي مدرب لاروخا، ولم يعلن عنها الاتحاد الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد 55 لاعبًا، من ضمنهم راموس الذي خرج من حسابات لويس إنريكي لفترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة أن راموس، حاله حال ياجو أسباس نجم سيلتا فيجو، ورغم تواجدهما في القائمة المبدئية، لكن فرص حضورهما في القائمة النهائية ضئيلة للغاية.

وأشار التقرير إلى تواجد أنسو فاتي جناح برشلونة الذي تحوم الشكوك حول انضمامه للقائمة النهائية بسبب عدم مشاركته بانتظام مع برشلونة منذ تعافيه من إصابته.

كما يحضر ميكيل أويارزابال جناح ريال سوسيداد، وجيرارد مورينو مهاجم فياريال، رغم إصابتهما في الفترة الماضية وعدم عودتهما للملاعب حتى اللحظة.

القائمة تشهد تواجد أيضًا الأسماء التي انضمت مؤخرًا مثل نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو، وبورخا إجليسياس مهاجم ريال بيتيس، بالإضافة إلى زميله المتألق سيرخيو كاناليس.

وفي حراسة المرمى، يعود كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي، لكن أس تشدد أن الثلاثي الذي سينضم للقائمة النهائية هو أوناي سيمون من أتليتك بلباو، وروبيرت سانشيز من برايتون، ودافيد رايا من برينتفورد.

وحال غياب واحد من الثلاثي السابق ذكره، سيدخل كيبا المتألق مؤخرا مع البلوز.

كما يظهر دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي في القائمة المبدئية كخيار خامس في مركزه.

وينضم أليكس بالدي ظهير أيسر برشلونة الشاب، لكنه يأتي في الترتيب خلف زميله جوردي ألبا، وخوسيه لويس جايا قائد فالنسيا.

ومن المُنتظَر أن يعلن لويس إنريكي عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا يوم 11 نوفمبر المقبل.

ويُلزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم بإرسال قائمة مبدئية مكونة من 55 لاعبًا كحد أقصى قبل شهر على انطلاق البطولة.

لكن فيفا لا يعلن تلك القوائم المبدئية، ويترك الخيار للاتحاد المحلية والتي يفضّل أغلبها عدم الإعلان عنها كما الوضع مع إسبانيا.

غياب طويل

ويبتعد راموس عن صفوف منتخب إسبانيا منذ مارس 2021 عندما خاض 4 دقائق أمام كوسوفو.

وأصيب راموس بعدها واستبعده لويس إنريكي من القائمة النهائية ليورو 2020 لعدم جاهزيته البدنية، لكنه لم يعد لاستدعائه لاحقًا.

المدافع المخضرم صاحب الـ 36 عامًا يمتلك 180 مباراة دولية مع لاروخا، سجل خلالها 23 هدفًا، وتوج معهم بكأس العالم 2010، وبـ يورو 2008 و2012، بالإضافة إلى مشاركته في مونديالات 2006 و2014 و2018.

وشارك راموس في 16 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا.