تقييم صلاح أمام أياكس من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك أياكس أمستردام وصنع هدفا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الحمر 3-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أياكس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان المدافع أندي روبرتسون بفارق ضئيل عن صلاح، فوصل متوسط تقييمه لـ7.9 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد ارتفع إلى 10 أهداف هذا الموسم.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 270 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 165 هدفا وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.