موعد مباريات الخميس 27 أكتوبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي

تقام منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.

ويلعب محمود تريزيجيه رفقة فريقه طرابزون سبور أمام ريد ستار بلجراد أما نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد يلعب ضد كاراباج أجدام.

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الدوري الأوروبي

يحل أرسنال ضيفا على أيندهوفن في السابعة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كما يستضيف لاتسيو فريق ميتلاند في السابعة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

بينما يحل ريال بيتيس ضيفا على لودوجوريتس رازجراد في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

ويحل ريال سوسيداد ضيفا على فريق أومونيا في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 إنجلش.

ويستضيف نانت فريق كاراباج أجدام في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كما يستضيف مانشستر يونايتد فريق شيريف في التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحل روما ضيفا على هلسنكي في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وأخيرا يحل طرابزون سبور ضيفا على ريد ستار بلجراد في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

الدرجة الثانية

يقام عصر اليوم منافسات الجولة الثالثة من مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية.

وتقام كافة المنافسات في تمام الثالثة عصرا

وجاءت المباريات كالآتي:

تليفونات بني سويف × شبان قنا

الألمونيوم × كيما أسوان

أسمنت أسيوط × شباب طامية

مصر للمقاصة × لافيينا

المدينة المنورة × بترول أسيوط

النصر للتعدين × الفيوم

كرة يد

يستضيف فريق فيزبريم المجري الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي المصري المحترف يحيى خالد ويحيى الدرع أمام ماجديبورج الألماني بطل كأس العالم للأندية.

ويقام اللقاء في السابعة إلا ربع مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.