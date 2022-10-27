موعد مباريات الخميس 27 أكتوبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 11:14

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

تقام منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.

ويلعب محمود تريزيجيه رفقة فريقه طرابزون سبور أمام ريد ستار بلجراد أما نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد يلعب ضد كاراباج أجدام.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
ناجلسمان: فاجأنا برشلونة بهذا الأمر.. وتصدرنا المجموعة الأصعب في الأبطال مصدر بالأهلي لـ في الجول: الحكم البرتغالي؟ خسرنا نهائي إفريقيا مع مواطن موسيماني في الجول يكشف الجوائز المالية لمباراة السوبر المصري الزمالك بالزي الأزرق الكامل والأهلي بالقميص الأحمر في كأس السوبر المصري

الدوري الأوروبي

يحل أرسنال ضيفا على أيندهوفن في السابعة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كما يستضيف لاتسيو فريق ميتلاند في السابعة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

بينما يحل ريال بيتيس ضيفا على لودوجوريتس رازجراد في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 إكسترا.

ويحل ريال سوسيداد ضيفا على فريق أومونيا في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 إنجلش.

ويستضيف نانت فريق كاراباج أجدام في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كما يستضيف مانشستر يونايتد فريق شيريف في التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويحل روما ضيفا على هلسنكي في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وأخيرا يحل طرابزون سبور ضيفا على ريد ستار بلجراد في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

الدرجة الثانية

يقام عصر اليوم منافسات الجولة الثالثة من مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية.

وتقام كافة المنافسات في تمام الثالثة عصرا

وجاءت المباريات كالآتي:

تليفونات بني سويف × شبان قنا

الألمونيوم × كيما أسوان

أسمنت أسيوط × شباب طامية

مصر للمقاصة × لافيينا

المدينة المنورة × بترول أسيوط

النصر للتعدين × الفيوم

كرة يد

يستضيف فريق فيزبريم المجري الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي المصري المحترف يحيى خالد ويحيى الدرع أمام ماجديبورج الألماني بطل كأس العالم للأندية.

ويقام اللقاء في السابعة إلا ربع مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباريات اليوم الدوري الأوروبي كرة يد
نرشح لكم
السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الزمالك بالدوري.. و19 شاركوا مع فيريرا السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الأهلي بالدوري.. و18 شاركوا مع كولر مصدر بالأهلي لـ في الجول: الحكم البرتغالي؟ خسرنا نهائي إفريقيا مع مواطن موسيماني في الجول يكشف الجوائز المالية لمباراة السوبر المصري الزمالك بالزي الأزرق الكامل والأهلي بالقميص الأحمر في كأس السوبر المصري أبو ظبي الرياضية: البرتغالي فابيو خوسيه حكما لسوبر الأهلي والزمالك أحمد دياب يتحدث عن تحدي إعادة الجماهير ورفع القيمة التسويقية للدوري جمال علام يتحدث عن دور الرابطة ومشكلة التحكيم والتعاون مع الإمارات ومنافسة القطبين
أخر الأخبار
تقييم صلاح أمام أياكس من الصحف الإنجليزية 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الزمالك بالدوري.. و19 شاركوا مع فيريرا 14 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - 4 لاعبين ظهروا في كل دقائق الأهلي بالدوري.. و18 شاركوا مع كولر 15 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباريات الخميس 27 أكتوبر 2022.. تريزيجيه ومصطفى محمد في الدوري الأوروبي 17 دقيقة | الكرة المصرية
ناجلسمان: فاجأنا برشلونة بهذا الأمر.. وتصدرنا المجموعة الأصعب في الأبطال 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر بالأهلي لـ في الجول: الحكم البرتغالي؟ خسرنا نهائي إفريقيا مع مواطن موسيماني 49 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف الجوائز المالية لمباراة السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
الزمالك بالزي الأزرق الكامل والأهلي بالقميص الأحمر في كأس السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة