في الجول يكشف الجوائز المالية لمباراة السوبر المصري

يستضيف استاد هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

ويقام السوبر المصري للمرة الخامسة في تاريخه بدولة الإمارات.

وعلم FilGoal.com أن بطل السوبر المصري سوف يحصل على 500 ألف درهم إماراتي.

أما الوصيف فيحصل على 250 ألف درهم إماراتي.

ويتحمل مجلس أبو ظبي الرياضي الجوائز المالية وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد الموقع بينه وبين اتحاد كرة القدم المصري برئاسة جمال علام.

ويقام كأس السوبر المصري للمرة الثامنة بين الأهلي والزمالك في التاريخ.

وكان الزمالك قد توج بآخر لقب أقيم في الإمارات وكان على حساب الأهلي بركلات الترجيح على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

أما استاد هزاع بن زايد في العين فسبق له استضافة السوبر المصري مرتين وفاز الأهلي باللقب في المرتين الأولى على حساب الزمالك والثانية على حساب المصري.