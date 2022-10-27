الزمالك بالزي الأزرق الكامل والأهلي بالقميص الأحمر في كأس السوبر المصري

يرتدي الزمالك القميص الأزرق في كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

ويلتقي الزمالك بغريمه الأهلي في استاد هزاع بن زايد مساء الجمعة بكأس السوبر المصري.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ظهور الزمالك صاحب الأرض بالزي الأزرق الكامل في المباراة.

في المقابل، يرتدي الأهلي قميصه الأحمر التقليدي، والسروال الأبيض.



















ويخوض الزمالك المباراة بعد تتويجه بثنائية الدوري والكأس لموسم 2020-2021، فيما حقق الأهلي المركز الثاني في البطولتين.

وبدأ الزمالك الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من الدوري سجلهما شريف رضا بالخطأ في مرماه وسامسون أكنيولا، ثم على حساب سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية بنفس النتيجة وبهدفي سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح.

على الجانب الآخر انتصر الأهلي على الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله شادي حسين، وكرر الفوز بنفس النتيجة في الجولة الثانية على حساب أسوان بهدف علي معلول من ركلة جزاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 28 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وأبو ظبي الرياضية.

ويعلق على اللقاء مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

وتلعب المباراة على استاد هزاع بن زايد.