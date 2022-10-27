أبو ظبي الرياضية: البرتغالي فابيو جوزيه حكما لسوبر الأهلي والزمالك

سيدير طاقم حكام برتغالي بقيادة فابيو جوزيه مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد مباراة الأهلي والزمالك، مساء الجمعة على لقب كأس السوبر المصري.

وبحسب قناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية فإن طاقم تحكيم برتغالي سيدير مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

وأوضح التقرير أن طاقم التحكيم البرتغالي مكون من فابيو جوزيه (حكم ساحة)، ويعاونه كل من برونو ألكسندر (حكم مساعد) وبيدرو نونو (حكم مساعد) وتياجو جوزيه (حكم رابع).

فيما سيدير تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" الحكم البرتغالي إفايلو إيفانوف ويعاونه دراجانوف ديمتروف.

من هو فابيو جوزيه

الحكم البرتغالي صاحب الـ39 عاما يحمل الشارة الدولية منذ عام 2015.

فابيو جوزيه أدار 3 مباريات سابقة كان جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الحالي طرفا فيها.

وأدار جوزيه مباراة بوافيستا بقيادة فيريرا والتي خسرها أمام سبورتنج لشبونة 2-0 في 26 يناير 2021.

وخسر فيريرا مرة أخرى في وجود خوسيه وهذه المرة على يد فيتوريا جيماريش بنتيجة 2-1 في تاريخ 26 فبراير 2021.

وفي المباراة الثالثة فاز بوافيستا بقيادة فيريرا على جيل فيسنتي الذي كان يقوده ريكاردو سواريش مدرب الأهلي السابق وذلك بنتيجة 2-1 في تاريخ 19 مايو 2021.

جوزيه سبق وأن قاد مباراة إنجلترا وأيسلندا التي انتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 4-0 ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

كما قاد مباراة ألمانيا و ليشتنشتاين التي انتهت بفوز المنتخب الألماني بهدفين دون رد ضمن تصفيات كأس العالم 2022.