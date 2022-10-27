كرة يد - 7 أهداف مصرية في خسارة دينامو بوخارست أمام سان جيرمان في أبطال أوروبا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

علي زين - كرة يد دينامو بوخارست

خسر دينامو بوخارست أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الثنائي المصري علي زين ومحمد ممدوح هاشم سبعة أهداف في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 36-29.

ونجح علي زين في تسجيل 5 أهداف بينما سجل ممدوح هاشم هدفين.

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وحسم باريس سان جيرمان الشوط الأول بنتيجة 22-16 وفشل دينامو بوخارست في تغيير النتيجة رغم تقليص الفارق في الشوط الثاني.

وصعد باريس سان جيرمان إلى الصدارة مؤقتا برصيد 8 نقاط بالتساوي مع فيزبريم الذي خاض 4 لقاءات فقط.

وتجمد رصيد دينامو بوخارست عند 3 نقاط في المركز السادس بانتصار وحيد.

ويتأهل أول فريقين إلى ربع النهائي مباشرة بينما تلعب الأندية من الثالث إلى السادس ملحق.

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