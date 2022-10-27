كونتي: تعرضنا لظلم كبير أمام لشبونة.. وربما تم طردي لأنني الأكثر شهرة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام

يرى أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنام أن فريقه تعرض لظلم كبير أمام سبورتنج لشبونة.

وتعادل توتنام أمام لشبونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وألغى حكم اللقاء هدفا في الدقيقة 96 لهاري كين بداعي التسلل كان كفيلا لحسم تأهل توتنام لثمن النهائي، وتعرض كونتي للطرد بعد القرار.

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وقال كونتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لا أفهم لماذا تم إلغاء الهدف فهو هدف صحيح، ومن الصعب التعليق على مثل هذه القرارات".

وأضاف المدير الفني لتوتنام "لم أفهم الخط الذي تم وضعه وتم إلغاء الهدف على أساسه".

وتسائل كونتي "أريد أن أرى ماذا كان سيحدث إذا تم تسجيل ذلك الهدف لنادي كبير آخر".

وشدد المدرب الإيطالي "أشعر بظلم كبير بسبب ذلك القرار، كنا نستحق الفوز ولكنكم شاهدتم ما حدث في النهاية".

وعن تعرضه للطرد عقب إلغاء الهدف قال: "الجميع دخل الملعب عقب قرار الحكم لكنه منحني بطاقة حمراء لا أعلم لماذا ربما لأنني الأكثر شهرة داخل الملعب".

واختتم كونتي تصريحاته "كان يمكننا حسم التأهل من تلك المباراة ولكن أثر علينا قرار الحكم".

ورفع توتنام رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة ولكن بفارق نقطتين فقط عن مارسيليا صاحب المركز الرابع والأخير.

ويحتاج توتنام للتعادل فقط أمام مارسيليا من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي.

دوري أبطال أوروبا توتنام
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