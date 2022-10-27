ماركوس ألونسو: علينا إغلاق صفحة الأبطال ما زال هناك عدة أمور للقتال

شدد ماركوس ألونسو لاعب برشلونة على ضرورة إغلاق صفحة دوري أبطال أوروبا والمضي قدما.

وضمن بايرن ميونيخ وإنتر ميلان مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فيما توجه برشلونة للدوري الأوروبي وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفاز إنتر على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-0، فيما انتصر بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثية في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أطبال أوروبا.

وقال ألونسو عقب المباراة: "أردنا تقديم مباراة كبيرة من أجل الجمهور، لكن هذا لم يكن ممكنًا، علينا إغلاق صفحة دوري أبطال أوروبا والمضي قدما".

وأضاف "من الصعب أن تخوض مباراة وأنت تعلم بأنك مستبعد من البطولة. لم نخرج لنقدم هذه المباراة أو هذه النتيجة لكن الأمر اتضح على هذا النحو. إنها تجربة سيئة لكن يجب أن نستمر".

واختتم "الموسم مازال مستمرا وهذا ما يجب أن نتحدث عنه في نهاية الموسم، ما زال هنالك عدة أمور للقتال".

وسيحل برشلونة ضيفا على فيكتوريا بلزن في الجولة الأخيرة، فيما يستضيف بايرن منافسه إنتر ميلان.