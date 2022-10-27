ماركوس ألونسو: علينا إغلاق صفحة الأبطال ما زال هناك عدة أمور للقتال

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو

شدد ماركوس ألونسو لاعب برشلونة على ضرورة إغلاق صفحة دوري أبطال أوروبا والمضي قدما.

وضمن بايرن ميونيخ وإنتر ميلان مقعدهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا فيما توجه برشلونة للدوري الأوروبي وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وفاز إنتر على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-0، فيما انتصر بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثية في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أطبال أوروبا.

أخبار متعلقة:
تشافي: دوري الأبطال كان قاسيا على برشلونة.. ودعنا البطولة بسبب أخطائنا بيدري: خسارة إنتر كانت أشبه بالمستحيل.. وأردنا الفوز من أجل الجماهير كلوب: صلاح سجل هدفا استثنائيا ضد أياكس.. واحتجنا لتغيير التشكيل أحمد دياب يتحدث عن تحدي إعادة الجماهير ورفع القيمة التسويقية للدوري

وقال ألونسو عقب المباراة: "أردنا تقديم مباراة كبيرة من أجل الجمهور، لكن هذا لم يكن ممكنًا، علينا إغلاق صفحة دوري أبطال أوروبا والمضي قدما".

وأضاف "من الصعب أن تخوض مباراة وأنت تعلم بأنك مستبعد من البطولة. لم نخرج لنقدم هذه المباراة أو هذه النتيجة لكن الأمر اتضح على هذا النحو. إنها تجربة سيئة لكن يجب أن نستمر".

واختتم "الموسم مازال مستمرا وهذا ما يجب أن نتحدث عنه في نهاية الموسم، ما زال هنالك عدة أمور للقتال".

وسيحل برشلونة ضيفا على فيكتوريا بلزن في الجولة الأخيرة، فيما يستضيف بايرن منافسه إنتر ميلان.

برشلونة بايرن ميونيخ دوري ابطال أوروبا
نرشح لكم
كونتي: تعرضنا لظلم كبير أمام لشبونة.. وربما تم طردي لأنني الأكثر شهرة تشافي: دوري الأبطال كان قاسيا على برشلونة.. ودعنا البطولة بسبب أخطائنا بيدري: خسارة إنتر كانت أشبه بالمستحيل.. وأردنا الفوز من أجل الجماهير كلوب: صلاح سجل هدفا استثنائيا ضد أياكس.. واحتجنا لتغيير التشكيل لا جديد يذكر.. بايرن ينتصر على برشلونة ويحرمه من حفظ ماء الوجه قبل وداع الأبطال صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس السنة العاشرة في أوروبا.. صلاح يصل لـ +10 أهداف للموسم التاسع سيميوني يقود نابولي لتحطيم الرقم القياسي للأهداف في مجموعات أبطال أوروبا
أخر الأخبار
كرة يد - 7 أهداف مصرية في خسارة دينامو بوخارست أمام سان جيرمان في أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
كونتي: تعرضنا لظلم كبير أمام لشبونة.. وربما تم طردي لأنني الأكثر شهرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماركوس ألونسو: علينا إغلاق صفحة الأبطال ما زال هناك عدة أمور للقتال ساعة | الكرة الأوروبية
تشافي: دوري الأبطال كان قاسيا على برشلونة.. ودعنا البطولة بسبب أخطائنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيدري: خسارة إنتر كانت أشبه بالمستحيل.. وأردنا الفوز من أجل الجماهير ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب: صلاح سجل هدفا استثنائيا ضد أياكس.. واحتجنا لتغيير التشكيل ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - تأهل سبورتنج والأهلي لربع نهائي سيدات المرتبط.. وخروج الزمالك والاتحاد ساعة | كرة سلة
أحمد دياب يتحدث عن تحدي إعادة الجماهير ورفع القيمة التسويقية للدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة 4 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث