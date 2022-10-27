تشافي: دوري الأبطال كان قاسيا على برشلونة.. ودعنا البطولة بسبب أخطائنا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن دوري أبطال أوروبا كان قاسيا على فريقه وذلك عقب توديعه رسميا.

وخسر برشلونة من بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في خامس جولات البطولة في ملعب كامب نو ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتأكد رسميا انتقال برشلونة للعب في الدوري الأوروبي في النصف الثاني من الموسم الجاري، فيما تأهل بايرن ميونيخ وإنتر ميلان للدور التالي.

أخبار متعلقة:
بيدري: خسارة إنتر كانت أشبه بالمستحيل.. وأردنا الفوز من أجل الجماهير كلوب: صلاح سجل هدفا استثنائيا ضد أياكس.. واحتجنا لتغيير التشكيل لا جديد يذكر.. بايرن ينتصر على برشلونة ويحرمه من حفظ ماء الوجه قبل وداع الأبطال

وودع فيكتوريا بلزن التشيكي البطولات الأوروبية كافة.

وتحدث تشافي عقب المباراة للصحفيين قائلا: "حظينا بمجموعة صعبة، البطولة كانت قاسية علينا".

وتابع "بايرن كان أفضل منا، لا يمكن أن نقول أكثر من ذلك، لعبوا بأكثر كثافة وحدة عنا".

وأردف "لأول مرة أشعر بهذا الشعور في الموسم الجاري، بأننا لم ننافس، أعتقد أننا تأثرنا ذهنيا بسبب مباراة إنتر ميلان الأخيرة".

وأكمل "ودعنا البطولة بسبب أخطائنا، في الموسم الماضي لم نتأهل لدور الـ16 لأننا لم نقدم كرة قدم، لكن الموسم الحالي التأهل كان في أيدينا".

وعن الجماهير قال: "كانوا رائعين ودعمونا لآخر دقيقة، أقل شيء نقدمه لهم هو الذهاب إليهم عقب المباراة وشكرهم".

برشلونة بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا تشافي
نرشح لكم
كونتي: تعرضنا لظلم كبير أمام لشبونة.. وربما تم طردي لأنني الأكثر شهرة ماركوس ألونسو: علينا إغلاق صفحة الأبطال ما زال هناك عدة أمور للقتال بيدري: خسارة إنتر كانت أشبه بالمستحيل.. وأردنا الفوز من أجل الجماهير كلوب: صلاح سجل هدفا استثنائيا ضد أياكس.. واحتجنا لتغيير التشكيل لا جديد يذكر.. بايرن ينتصر على برشلونة ويحرمه من حفظ ماء الوجه قبل وداع الأبطال إثارة الـ+90.. توتنام يحافظ على الصدارة بتعادل متأخر أمام سبورتنج لشبونة في مباراة عادت بعد نهايتها.. أتليتكو يودع دوري الأبطال بسيناريو جنوني أمام ليفركوزن صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس
أخر الأخبار
كرة يد - 7 أهداف مصرية في خسارة دينامو بوخارست أمام سان جيرمان في أبطال أوروبا 58 دقيقة | كرة يد
كونتي: تعرضنا لظلم كبير أمام لشبونة.. وربما تم طردي لأنني الأكثر شهرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماركوس ألونسو: علينا إغلاق صفحة الأبطال ما زال هناك عدة أمور للقتال ساعة | الكرة الأوروبية
تشافي: دوري الأبطال كان قاسيا على برشلونة.. ودعنا البطولة بسبب أخطائنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيدري: خسارة إنتر كانت أشبه بالمستحيل.. وأردنا الفوز من أجل الجماهير ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب: صلاح سجل هدفا استثنائيا ضد أياكس.. واحتجنا لتغيير التشكيل ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - تأهل سبورتنج والأهلي لربع نهائي سيدات المرتبط.. وخروج الزمالك والاتحاد ساعة | كرة سلة
أحمد دياب يتحدث عن تحدي إعادة الجماهير ورفع القيمة التسويقية للدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة 4 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث