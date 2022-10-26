كلوب: صلاح سجل هدفا استثنائيا ضد أياكس.. واحتجنا لتغيير التشكيل

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن فريقه تعين عليه المعاناة ضد أياكس خاصة أنه كان يخوض مباراة خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على مضيفه أياكس اليوم الأربعاء في ملعب يوهان كرويف آرينا بثلاثية دون رد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث كلوب لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "مررنا بنصف ساعة وواجهنا ضغطا كبيرا ودافعنا بقوة".

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واستدرك "ولكن هذا لا بأس به فهذه مباراة خارج ملعبنا في دوري أبطال أوروبا وسجلنا هدفا كان استثنائيا –الهدف الذي سجله محمد صلاح- وبعد ذلك سيطرنا على المباراة وتحكمنا في كل شيء".

وعن داروين نونيز قال: "داروين نونيز قدم مباراة جيدة ولعب بكل قوة وأعتقد أننا أخرجنا مبكرا للاستبدال كذلك".

أما عن تغيير طريقة اللعب لـ4-4-2 قال المدرب الألماني: "تعين علينا تغيير الطريقة، شعرنا أن هذا الأمر مناسب بدلا من اللعب بطريقة 4-3-3، لم نرغب بتواجد نونيز في الجناح لذا لعبنا بشكل مختلف".

وعن التأهل لدور الـ16 أتم كلوب حديثه "هذا أمر ضخم للنادي ولنا، يساهم في زيادة دوافعنا بالطبع".

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