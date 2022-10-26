كرة سلة - تأهل سبورتنج والأهلي لربع نهائي سيدات المرتبط.. وخروج الزمالك والاتحاد

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سبورتنج - سوبر سيدات السلة

حسم فريقا الأهلي وسبورتنج لسيدات كرة السلة التأهل إلى ربع نهائي منافسات دوري المرتبط.

بينما ودع فريقا الزمالك والاتحاد السكندري منافسات ثمن النهائي للعب على المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وتأتي مباريات ربع النهائي كالآتي:

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سبورتنج × هيليوبوليس

الشمس × الجزيرة

الأهلي × مصر للتأمين

سموحة × الطيران

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم الأحد 30 من شهر أكتوبر الجاري بينما الإياب يوم الأربعاء 2 نوفمبر المقبل.

ويلعب الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي، كما يلعب الفائز من المباراة الثالثة أمام الفائز من المباراة الرابعة.

بينما تقام منافسات نصف النهائي يومي 6 و 8 من شهر نوفمبر المقبل على أحد ملاعب الإسكندرية.

أما النهائي فيقام في القاهرة يومي 13 و15 من شهر نوفمبر على أن تقام مباراة فاصلة حال الحاجة إليها يوم 16 من الشهر نفسه.

كرة سلة سيدات الأهلي سبورتنج دوري المرتبط
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