أحمد دياب يتحدث عن تحدي إعادة الجماهير ورفع القيمة التسويقية للدوري

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن تحدي إعادة الجماهير بالسعة الكاملة ورفع القيمة التسويقية للدوري المصري.

ويرى دياب أن الدوري المصري لديه كل المقومات ليصبح الأول عربيا وإفريقيا.

وقال أحمد دياب عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "تولي رئاسة رابطة الأندية مسؤولية صعبة، هو شرف كبير ولكن مسؤولية أكبر، تأخرنا بعض الشيء في إنشاء الرابطة في مصر".

وتابع "تأخرنا تقريبا 15 عاما على إنشاء رابطة الأندية، لكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا".

وكشف دياب "تقييمنا للموسم الماضي 50% نجاح رغم أننا قدمنا 150%، ولكن ذلك التقييم بسبب جودة الدوري، أن تفعل مثل روابط أندية مقامة منذ 10 أو 15 سنة أمر صعب ولكن كان تحدي بالنسبة لنا".

وأوضح "لدينا أربعة مواسم متلاحمة تقريبا بالإضافة إلى 200 يوم توقفات سواء كان للمنتخب أو الأندية في الموسم الماضي".

وأضاف رئيس رابطة الأندية المصرية "كان لدينا تحد كبير بإعادة الجماهير بعد غياب 12 عاما وبدأنا بألفين في الموسم ووصلنا إلى 5 آلاف وهدفنا العودة بسعة كاملة".

وشدد دياب "هدفنا في الموسم الجديد استكمال ما بدأناه، وخطتنا إنهاء الموسم في 30 يونيو بلعب عدد من المباريات وقت كأس العالم وهو ما سيجعلنا نتفادى الكثير مما ظهر نتيجة تلاحم المواسم".

وواصل "من الممكن أن النسخة الجديدة من كأس مصر تنتهي عقب يوم 30 يونيو، سيحدث تنسيق بيننا وبين الاتحاد المصري بشأن ذلك".

وشدد أحمد دياب "الدوري المصري لديه كل المقومات ليكون الأول عربيا وإفريقيا وليكون أعلى قيمة تسويقية، وبداية من الموسم المقبل ستكون هناك نقلة كبيرة".

وتابع "كرة القدم صناعة ومصر لديها كل العناصر لإنجاح ذلك، لدينا هدف أن تسير كرة القدم في مصر مع التطور في البلاد".

وبالحديث عن إقامة السوبر في الإمارات قال: "أكون سعيدا للغاية بإقامة السوبر المصري في الإمارات لأن العلاقة بين البلدين رائعة ولا نشعر أننا بلدين ولكن بلد واحد".

وعن التعاون بين الرابطتين أوضح "رابطة الأندية في الإمارات بدأت منذ 15 عاما وهناك اتفاقية تعاون بيننا وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إعلان عن مشاريع مشتركة بيننا".

وكشف "تم اعتماد رابطة الأندية المصرية بعد أول موسم وسنحضر أول اجتماع جمعية عمومية هذا الموسم بالإمارات رغم أن القرار كان ينص على عدم اعتماد أي رابطة قبل مرور أربعة مواسم".

وبالحديث عن الجماهير أوضح "هدفنا منذ أول يوم إعادة الجماهير إلى المدرجات، قد يكون هناك تسرع بعض الشيء من الناس ولكن هدفنا عودة الجماهير بسعة كاملة تدريجيا".

واستكمل دياب تصريحاته "تحويل الأندية إلى شركات للاستثمار لا يعني بيع النادي ولكنه أمر مهم لتطوير النادي وزيادة المنافسة".

وبسؤاله عن مشكلة الحكام في مصر قال: "التحكيم عنصر بشري مثل باقي عناصر المنظومة وبالتالي الخطأ وارد، ولكن هل الخطأ متكرر؟ هدفنا ليس هدم المنظومة ولكن التطوير".

وتابع "تغيير لجنة الحكام وتواجد مارك كلاتينبيرج ضخ دماء جديدة وحرر الحكام من الضغوطات، وشاهدنا قلة التوقفات وهو ما ظهر واضحا في الجولات الأخيرة من دوري الموسم الماضي".

وشدد "سنظل داعمين لاتحاد الكرة ولجنة الحكام، ولدينا ثقة أن يكون الأمر مختلف هذا الموسم".

واختتم أحمد دياب تصريحاته "لا توجد خلافات بين اتحاد الكرة أو أي عنصر، لكن ما نسميه مناوشات من أجل مصلحة كرة القدم في مصر، اتخذنا قرارا في الرابطة بعدم الحديث عن أي معوقات وهدفنا تطوير الكرة في مصر".