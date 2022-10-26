لا جديد يذكر.. بايرن ينتصر على برشلونة ويحرمه من حفظ ماء الوجه قبل وداع الأبطال

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ وبرشلونة

واصل بايرن ميونيخ انتصاراته على برشلونة وعاد بـ 3 نقاط جديدة من ملعب كامب نو.

وفاز النادي الألماني على برشلونة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة التاسعة وأضاف تشوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 31.

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بايرن ضمن تأهله لثمن نهائي المسابقة في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة رفقة إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 4 نقاط في المركز الثالث ليتوجه إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

ساديو ماني سجل أول أهدافه في شباك برشلونة خلال مسيرته الأوروبية.

أحداث المباراة

بدأ بايرن ميونيخ المباراة بضغط هجومي وسجل ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد إنفراد تام بحارس المرمى أندريه تيرشتيجن.

وأهدر تشوبو موتينج فرصة تسجيل الهدف الثاني لبايرن بعدما مرت تسديدته بجوار المرمى قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني بعد تمريرة سيرج جنابري في الدقيقة 31.

وأضاع جمال موسيالا فرصة تسجيل الهدف الثالث لترتد الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي حصل ركلة جزاء كما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحماء في وجه ماتياس دي ليخت في الدقيقة 45.

وألغى حكم المباراة ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل سيرج جنابري الهدف الثالث لبايرن بعد تسديدة رائعة لكن حكم المباراة الغى الهدف بداعي التسلل.

وأنقذ بنجامين بافارد فرصة هدف مؤكد لبرشلونة قبل أن يذهب بنفسه لتسجيل الهدف الثالث لبايرن بعد متابعة تسديدة سيرج جنابري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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