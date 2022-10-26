إثارة الـ+90.. توتنام يحافظ على الصدارة بتعادل متأخر أمام سبورتنج لشبونة

حافظ توتنام الإنجليزي على صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف لكل فريق، في في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ورفع توتنام رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة عن سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني.

وسجل ماركوس إدواردز هدف تقدم سبورتنج في الدقيقة 22 من المباراة.

بينما جاء هدف تعادل توتنام في الدقيقة 80 عن طريق بينتاكور.

ويلعب توتنام في الجولة الأخيرة خارج ملعبه أمام مارسيليا الفرنسي ويحتاج لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة حقق إينتراخت فرانكفورت الألماني الفوز على مارسيليا الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

وسجل دايتشي كامادا هدف تقدم فرانكفورت في الدقيقة 3، ثم تعادل ماتيو جيندوزي للفريق الفرنسي في الدقيقة 22.

قبل أن يسجل كولو مواني هدف فوز فرانكفورت في الدقيقة 27.

وفي الوقت بدل الضائع سجل هاري كين هدف فوز توتنام، لكن المباراة توقفت لمراجعة صحة الهدف في الفيديو.

ليعود الحكم ويلغي الهدف بداعي التسلل على هاري كين ويعلن نهاية المباراة بالتعادل.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثالث، وتوقف رصيد مارسيليا عند النقطة 6 في المركز الرابع والأخير.