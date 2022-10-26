في مباراة عادت بعد نهايتها.. أتليتكو يودع دوري الأبطال بسيناريو جنوني أمام ليفركوزن

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ليفركوزن

ودع أتليتكو مدريد الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع باير ليفركوزن الألماني بهدفين لكل فريق بسيناريو جنوني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفرط أتليتكو مدريد في فرصة المنافسة على التأهل حتى الجولة الأخيرة من المجموعات.

ووصل أتليتكو إلى النقطة 5 في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، خلف كلوب بروج البلجيكي المتصدر، وبورتو البرتغالي صاحب المركز الثاني.

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بينما ارتفع رصيد ليفركوزن إلى النقطة 4 في المركز الأخير، وينتظر الجولة الأخيرة من أجل تحديد المتحول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعدما انتهت رسميا ثم أعاد الحكم اللاعبين إلى الملعب من أجل تنفيذ ركلة جزاء لصالح أتليتكو مدريد.

تقدم موسى ديابي لـ ليفركوزن في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل يانيك كاراسكو لـ أتليتكو مدريد في الدقيقة 22.

لكن النجم الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي سجل الهدف الثاني لـ ليفركوزن في الدقيقة 29.

وعاد أتليتكو وتعادل من جديد بهدف عن طريق رودريجو دي بول.

واستمرت محاولات أتليتكو مدريد في إحراز هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى ليطلق الحكم صافرة النهاية.

إثارة ما بعدها إثارة

وبعد ذلك طلب الحكم من اللاعبين العودة لاستكمال المباراة واحتسب ركلة جزاء لصالح أتليتكو مدريد بعد خطأ ضد كوندوجبيا.

وتقدم يانيك كاراسكو لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 98 لكن الحارس تصدى لها، ثم تابعها ساؤول بضربة رأسية لتصطدم في العارضة، ثم تابعها من جديد رينيلدو ماندافا لكن الكرة اصطدمت في كاراسكو وذهبت إلى خارج الملعب.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تعادل الفريقين بعد إثارة كبيرة في الوقت الضائع.

ليودع أتليتكو دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

أتليتكو مدريد باير ليفركوزن دوري أبطال أوروبا
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